Недавно российский министр Сергей Лавров написал статью о взаимоотношениях России и Казахстана, которые, к сожалению, часто подвергаются испытаниям со стороны казахстанских граждан, подвергшихся воздействию неких «информационных методик» из-за рубежа. Речь шла, очевидно, о злокозненных действиях Турции, что, впрочем, никак не объясняло ни роста национализма в казахстанском обществе, ни отсутствия реакции самого МИД РФ на преследование русских людей и пророссийских публицистов в Казахстане. Самым ярким в этом ряду, конечно, является арест и суд над бизнесменом и блогером Ермеком Тайчибековым. Российский МИД даже не шелохнулся, даже не высказал знаменитой «озабоченности». Наоборот, он отказал Тайчибекову в предоставлении российского гражданства на основании того… что тот имеет судимость за пророссийскую деятельность. На самом деле, действия МИД РФ у нас в Латвии не очень отличаются в своем качестве от действий по отношению к Республике Казахстан.

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Вот как мне запомнились послы России в Латвии.

Александр Ранних

Любитель конных прогулок. Встречал его, прогуливающегося верхом.

Помню, Ранних присутствовал на открытии заправки фирмы «Инкоми» (так у нас в поначалу назывался «Лукойл»), с шефом которой он был на короткой ноге. Запомнился также Александр Ранних тем, что как-то на встрече с журналистами после неудобного вопроса о том, почему Россия почти ничего не делает, чтобы улучшить судьбу русских в Латвии, он начал кричать «Уберите от меня этих красных!»

Одно хорошо — при таком после Борису Ельцину не удалось продать часть Псковской области Латвии. Не стоит думать, что это было невозможно.

Александр Удальцов

Ничего плохого о нём сказать не могу, этот человек честно и с определённой последовательной инициативой выполнял возложенные на него государством обязанности. В наше время это очень даже немало. У него действительно есть чему поучиться. Хотя именно во время его каденции Борис Ельцин был награждён высшим латвийским Орденом Трёх звёзд.

Для справки: Орден трёх звёзд — высшая государственная награда Латвии для гражданских лиц. Им награждены:

Висвалдис Лацис — легионер СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лаймонис Эзергайлис — легионер СС. Вайделотис Апситис — легионер СС. Дино Гранди — просто фашист. Эдвин Шноре — прославился тем, что сравнил русских со вшами. Илма Чепане — провела через латвийский парламент преамбулу к конституции Латвии, которая юридически закрепила превосходство титульной нации. Карлис Шадурскис — награжден за уничтожение русского образования. Михаил Саакашвили — без комментариев.

В хорошей же компании оказался экс-президент России!

Gov39.ru Александр Удальцов

Игорь Студенников

Вроде неплохой человек, немного любил покутить и был дамским угодником. Периодически по поводу и без повода дарил букеты одной известной канадской бабушке, за что она в ответ в одну из годовщин празднования Дня Победы съездила на парад в Москву.

Был он настолько скуп на правильное слово, что ждать от него чего-то дельного не приходилось. Тем более что в 2004 году он хоть и выражал озабоченность по поводу массовой ассимиляции русских детей в Латвии, но на деле не так уж сильно этому и сопротивлялся. Его, как и Ельцина, хотели наградить Орденом Трёх звёзд, но хватило ума отказаться. Отсидев свою каденцию, Студенников благополучно ушел на пенсию.

Следующий же представитель России был настолько неординарной личностью, что о нём еще долго будут помнить и слагать легенды.

Встречайте овациями —

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Виктор Калюжный!

Прославился он буквально в первые же дни после своего вступления в должность. В тот момент в Латвии шёл первый этап уничтожения русского образования. Раздосадованная бездействием предыдущего посла, небольшая группа родителей пришла на приём к Калюжному и попросила оказать хоть какое-нибудь содействие в решении вопроса русского образования. Предоставить в помощь юриста, который помог бы оспорить сложившуюся ситуацию, например. Реакция посла войдёт в анналы российской дипломатии: Калюжный вызвал охранника и со словами «не мешайте делать бизнес» настойчиво порекомендовал просителям покинуть помещение.

«В гостях у программы «Прямая речь» на ТВ РУДН Виктор Калюжный» пользователя RUDN University. youtube.com Виктор Калюжный

Позже появилась заметка с его мыслями о жизни, где были изложены следующие тезисы:

— Русские партии в Латвии — хуже партии «Яблоко» в России.

— Борьба с языковой реформой — демагогия и спекуляции. Учите латышский язык.

— Русские должны не бороться, а идти во власть и получать министерские портфели («У вас есть хоть один русский министр? Нету? То-то! Вот когда будет, тогда Россия будет с ним говорить»).

— Виктор Калюжный торговал нефтью на Каспии, а также в других местах. И сюда, в Ригу, он тоже приехал за этим.

— Россия, заключая договор с Евросоюзом, не возражала, когда Латвия вычеркнула из него пункты о защите русских, и это плохо. Но в российском МИД сейчас на первом плане — экономические интересы. Далее посол употребил фразу, которая стала мемом: «Пока нефть в цене — не до меньшинств».

Позже Калюжный решил, что пора заняться политикой, и помогНилу Ушакову стать мэром Риги. Ушаков имитировал защиту русского населения и, естественно, помогал с транзитом, ведь порт находился под началом латвийской столицы.

Потом, когда Виктор Калюжный вернулся в Россию, его ещё и наградили.

Александр Вешняков

Посодействовал тому, чтобы «русский мэр» Ушаков посидел на одной лавочке с Медведевым, Собяниным и патриархом Кириллом. Ну и, естественно, ему был обеспечен режим максимального благоприятствования в российских СМИ, в том числе в прессе, которая была ориентирована именно на Прибалтику.

Но это государству российскому не помогло. Как только подул западный ветер, Ушаков начал встречать натовские танки, подружился с Джоном Маккейном, слетал на встречу с представителями Госдепа США, а пиар-кампанию заказал себе в той же компании, которая занималась пиаром Дональда Трампа.

(сс) State Chancellery of Latvia Александр Вешняков

Он стал депутатом Европарламента именно тогда, когда там уравн яли СССР и Третий Рейх, обвинив обе стороны в развязывании Второй мировой войны. После этого он уже не мог остановиться и неоднократно в Брюсселе голосовал за санкции против России. Его друг в ПАСЕ, посмотрев на шефа, тоже принялся голосовать против России.

Владимир Путин после того случая публично заявил, что европарламентарии, отдавшие голос за эти решения, совершили подлость.

Нил Ушаков уже второй год подряд стесняется 9 мая прийти в Риге к памятнику Освободителям. Ведь народ в Риге простой — могут и выказать все, что о нём думают, в весьма нелицеприятной форме.

Транзит, о котором так заботились послы, в итоге плавно стремится к нулю.

Александр Вешняков не разобрался в случае с Ушаковым, но достаточно активно поддерживал русский люд. Другое дело, что каденция в Риге для него была ссылкой. В Москве, что бы он ни говорил, к нему никто не прислушивался, хотя человек мечтал хотя бы о воскресных русских школах в Латвии. Даже когда в Москве почему-то закрыли свободный въезд молодым русским «негражданам», решать вопрос поехал не он, а Татьяна Жданок из Русского союза.

Евгений Лукьянов

Слов было много. Запомнилась его «светлая» мысль о том, что он позитивно оценивает перспективы существующих на сегодняшний день двусторонних отношений, а русское образование надо получать в России: «Для России это даже огромный плюс. Теперь русскоязычные учащиеся из Латвии будут охотнее поступать в российские вузы и пополнять бюджет РФ. Какими бы отношения ни были, они будут только лучше. Мое отношение к Латвии — оно очень позитивное, очень позитивное».

Правда, потом г-н Лукьянов призадумался и даже проявил инициативу по созданию хотя бы школы при посольстве. Но пока в Москве обсуждали этот запрос, друзья того самого Ушакова достаточно быстро этот вопрос закрыли, проголосовав в парламенте Латвии за запрет на её территории школ даже для иностранцев — если преподавание в них ведётся не на официальном языке Евросоюза.

(сс) Ernests Dinka, Saeimas Administrācija Евгений Лукьянов (слева)

При том уровне русофобии, что царит в ЕС, в обозримой перспективе никакого признание русского языка не предвидится, невзирая на то, что количество русских в ЕС больше, чем население всех трёх прибалтийских республик, вместе взятых.

Как-то проводил Лукьянов встречу с местным людом, на которой я тоже присутствовал. Был он крайне раздосадован чем-то, да всё приговаривал: «Вот вы, соотечественники, скажите, что для вас сделать?»

Послушал я его да написал письмо — мол, так и так, живёт в Латвии примерно 50 000 граждан России, а из них детишек, думаю, как минимум 10%, то есть 5000, а благодаря стараниям националистов учиться им негде. Подумайте, пожалуйста, может быть, можно что-нибудь придумать. Может, школы при посольстве и при консульствах, воскресные школы, дистанционное обучение.

Письмо послал куда только смог — и в администрацию президента, и в государственную Думу, и в Министерство науки и высшего образования, и в Министерство просвещения, и в Россотрудничество, и в МИД, и даже всем четырём думским партиям.

В ответ получил кучу добрых отписок и никакого конкретного решения.

Попросил прокомментировать ситуацию детского омбудсмена Анну Кузнецову. Та всё чётко объяснила: мол, ни на что не надейтесь — российский закон об образовании ни коим образом не предусматривает получение образования детьми граждан России за рубежом. Нынче она сенатор и может выступить с законодательной инициативой. Но вспомнит ли Кузнецова о том, что не все русские дети живут в России, а пандемия показала, что дистанционное образование стало более чем актуально?

В то же время все послы периодически помогали чем могли коллективам художественной самодеятельности, следили за состоянием мест воинских захоронений и всегда приходили с цветами и поздравлениями на наши праздники.

Действия большинства послов РФ в Латвии, за некоторыми исключениями, совершенно аналогичны сюжету анекдотов — устроиться на непыльное местечко да за могилками ухаживать. Не слишком ли мало для послов великой державы?

Если не заняться сейчас русскими детьми в Латвии, то через поколение за воинскими захоронениям уже просто некому будет следить. Поскольку все наши памятники окажутся никому не нужны — либо русская молодёжь окажется к ним равнодушной, либо она вовсе уедет в страны ЕС вслед за латвийской в поисках лучшей жизни. Уже сейчас молодые русские все больше едут учиться или работать в Финляндию и Германию, а не в Россию.

До какого-то времени я думал, что послы России в Латвии — это ещё не вся Россия, тем более что хорошие дела добрые люди делают в России и без них. Пару лет назад начали увеличивать квоту на получение высшего образования за счёт государства, а Санкт-Петербургский государственный университет открыл дистанционную субботнюю школу для 5−12-х классов, и благодаря этому на сегодняшний день более 1000 ребят могут получать дополнительные знания.