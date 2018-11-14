Сергей Комарицын
Последние публикации
У нового главы Хакасии — серьёзные проблемы
Правительство Хакасии после победы на выборах главы 11 ноября коммуниста Валентина Коновалова покидают чиновники. Но это естественный процесс. Более того, по закону, когда пройдёт инаугурация Коновалова, правительство будет отправлено в отставку, все министры и замы станут и. о. Читайте также: Врио...
14 ноября 2018
Макрорегионы в России: спасение утопающих – дело рук самих утопающих
Новость о возможном появлении в России 14 макрорегионов, сформированных с учётом социально-экономических связей между субъектами РФ, — давно уже не новость. Читайте также: Минэкономразвития РФ предложило разделить Россию на 14 макрорегионов Экономическое районирование существует в мире давно, и в...
28 августа 2018