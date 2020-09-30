Сергей Алексеев
Последние публикации
На Сахалине прошло мероприятие, посвященное юбилею А. М. Василевского
30 сентября 2020 г. Южно-Сахалинск. В день 125-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского (1895−1977) в Южно-Сахалинске — центре области, образованной 2 февраля 1946 года на освобожденных от японских милитаристов землях южного Сахалина и Курильских островов и...
30 сентября 2020
Фемида должна остаться независимой
В спорах о конституционных поправках, затрагивающих судебную систему страны, в последние дни ломается немало копий, приводятся существенные аргументы в пользу смещения выработанной системы сдержек и противовесов. Однако за такими дискуссиями об изменениях повязки на глазах Фемиды, похоже, не до...
27 января 2020