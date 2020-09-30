30 сентября 2020 г. Южно-Сахалинск. В день 125-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского (1895−1977) в Южно-Сахалинске — центре области, образованной 2 февраля 1946 года на освобожденных от японских милитаристов землях южного Сахалина и Курильских островов и влившейся в состав Сахалинской области 2 января 1947 года, — прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилейному дню рождения А. М. Василевского.

Инициаторами его явились клуб имени адмирала Г. И. Невельского при 26-й общеобразовательной школе (руководитель И. Кременецкая) и Сахалинское областное отделение Русского географического общества при поддержке администрации города Южно-Сахалинска и командования 68-го армейского корпуса.

Мероприятие прошло у памятника А. М. Василевскому на площадке в районе площади Славы в начале аллеи Комсомольской Славы. На ней находятся образцы советской военной техники времён Второй мировой войны и памятные доски с наименованиями частей, принимавших участие в Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях 1945 года.

Открыл мероприятие представитель 68-го армейского корпуса Алексей Ясинский. Прозвучал гимн России в исполнении военного оркестра. И. о. начальника научного отдела Музейно-мемориального комплекса «ПОБЕДА» Евгений Коган зачитал биографическую справку о Маршале А. Василевском, прошедшем боевой путь от курсанта и офицера военного времени в Первую мировую войну (1914−1918) до начальника Генерального штаба РККА в 1942—1945 годах во время Великой Отечественной войны, Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке, организатора Победы над Японией в 1945 году, ставшего впоследствии военным министром СССР (1949−1953). Дважды Герой Советского Союза он был также дважды награждён высшим военным (полководческим) орденом «Победа» (1944 — «За освобождение правобережной Украины», 1945 — «За планирование боевых операций и координацию действий фронтов»).

Вице-президент Сахалинского фонда культуры, почётный гражданин Сахалинской области Валерий Белоносов отметил действия общественности, добившейся в 2015 году установки администрацией Сахалинской области памятника полководцу — освободителю северо-восточного Китая, Кореи, южного Сахалина и Курильских островов, а также значение мероприятия для воспитания молодёжи.

Алексей Лотто, руководитель Сахалинской областной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения «Союз десантников», обратил внимание на то, что Александр Василевский не проиграл ни одного сражения, а Дмитрий Минязев, начальник штаба детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия в Сахалинской области подчеркнул значение мероприятия для воспитания молодёжи.

Председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв — инициатор установки памятника А. Василевскому — передал поздравления собравшимся от Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы» (председатель А. А. Кошкин), сообщил, что в 2019 году экспедиция Русского географического общества предложила назвать один из безымянных Курильских островов в группе Таира именем маршала Василевского. С этим предложением в текущем году согласилась Сахалинская областная дума, направившая соответствующее ходатайство в Росреестр. Ожидается издание распоряжения правительства о присвоении наименования.

После минуты молчания и оружейного салюта участники церемонии — военнослужащие 68-го корпуса возложили красочную гирлянду к подножию памятника, а школьники 26-й школы города Южно-Сахалинска, юнармейцы, члены РГО и представители общественных организаций — цветы.

Под звуки всем известной мелодии «День Победы» прошло фотографирование участников торжественной церемонии.