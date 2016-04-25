Рустам Рзгоян
Последние публикации
Курдистан в Сирии
Одностороннее объявление курдами о создании автономии на севере Сирии вызвало неоднозначную реакцию у мирового сообщества. Примечательно, что США, один из союзников сирийских курдов в борьбе с террористической группировкой ИГ, резко выступили против курдской автономии и самой идеи федерализации...
25 апреля 2016
Россия и курдский вопрос сегодня
После того как турецкие ВВС сбили российский СУ-24, в Москве всерьез задумались об ответных мерах против Анкары. Различные представители политического истеблишмента России предлагают принять комплекс экономических и политических мер, способных обуздать амбиции турецкого лидера Реджепа Эрдогана. В...
12 декабря 2015
Геноцид езидов в Шангале
3 августа — годовщина геноцида езидов в Шангале (араб. Синджар, Ирак), учиненного террористами так называемого «Исламского государства» (ИГ). Ровно год тому назад в ночь с 2 по 3 августа военизированные формирования иракских курдов «пешмерга» численностью в 8.000 бойцов [1] были выведены по...
2 августа 2015