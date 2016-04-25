Одностороннее объявление курдами о создании автономии на севере Сирии вызвало неоднозначную реакцию у мирового сообщества. Примечательно, что США, один из союзников сирийских курдов в борьбе с террористической группировкой ИГ, резко выступили против курдской автономии и самой идеи федерализации Сирии. Вероятно, Вашингтон пошел на такой шаг, чтобы не злить Турцию, своего давнего союзника по НАТО.

wordlesstech.com Национально-освободительная борьба

Так или иначе, но просчеты американцев по сирийскому вопросу способствовали укреплению террористической группировки ИГ, а попытки бороться с ней, делая ставки на различных представителей так называемой умеренной оппозиции, не увенчались успехом. Чтобы сохранить свой имидж, американцы вынуждены были повернуться в сторону курдов. Однако говорить об их безоговорочной поддержке пока не приходится, ведь правящая в сирийском Курдистане партия «Демократический союз» (PYD) является аффилированной структурой РПК, против которой на протяжении многих лет ведет борьбу Турция.

Что касается Анкары, она не выступает против курдской автономии, напротив, это один из основополагающих векторов её внешней политики. Путем создания лояльных к себе полуавтономных территорий по периметру своих границ турки стремятся воссоздать Османскую империю. Эта политика наиболее ярко продемонстрировала свою эффективность на севере Ирака, в курдском автономном регионе. Тесные экономические и политические связи Турции и иракских курдов во главе с Масудом Барзани поставили последних в вассальную зависимость. После резкого падения цен на энергоносители в иракском Курдистане разразился серьезный экономический кризис, и именно Анкара помогает Эрбилю пережить его. Естественно, за такую щедрость турок руководство курдской автономии расплачивается интересами курдов и их свободой. Достаточно отметить, что развязанная Турцией война на юго-востоке страны, в местах компактного проживания курдов, до сих пор не встретила осуждения со стороны руководства иракского Курдистана.

Основным инструментом турецкой политики является религия. Именно ислам суннитского толка связывает турок и курдов и цементирует их в единое государство. Совпадение или нет, но на небольшой территории иракского Курдистана, лояльного к Турции, было построено 5337 мечетей [1]. А РПК/PYD со своей левой идеологией, отказом подчиняться и следовать в русле внешнеполитической концепции правящего режима Эрдогана, стоит на пути османизации территорий, на которые распространяются интересы Анкары, а также угрожает устойчивости турецкого государства.

Пытаясь расшатать ситуацию в сирийском Курдистане, турки через Масуда Барзани стремились расколоть движение сирийских курдов, о чем свидетельствуют частые визиты сопредседателя партии «Демократический союз» (PYD) Салиха Муслима в Эрбиль и проведение различных консультаций и переговоров с лидером иракских курдов. В результате между руководством «Демократического союза» и командованием YPG (военное крыло данной партии) возникло недоверие. Так, выступая на пресс-конференции в Камышлы, пресс-секретарь YPG Редур Халиль заявил, что Салих Муслим является только политиком и он не уполномочен говорить от имени курдских сил [2].

Параллельно с этим американцы и, очевидно, турки обучали и вооружали около 5.000 так называемых пешмерга сирийских курдов в иракском Курдистане [3]. В дальнейшем их предполагалось перебросить в Сирию. Официально: для борьбы с террористами ИГ. В действительности же они должны были стать военным крылом Курдского национального совета (КНС), созданного в 2011 г. в Эрбиле под патронажем Масуда Барзани, а также вести борьбу за власть в сирийском Курдистане и создать лояльное Турции руководство. Но все эти планы провалились, поскольку силы YPG отказались под каким-либо предлогом пропускать их в Сирию.

Мало кто об этом говорит и пишет, но многие из этих пешмерга присоединились впоследствии к движению «Ахрар аль-Шам», создав курдскую бригаду «Ахвад Салладин». Напомним, в начале сирийского конфликта эта организация активно сотрудничала с террористической группировкой «Аль-Каида». В сети интернет появилось также видео [4], на котором члены КНС призывают «умеренных» оппозиционеров атаковать позиции YPG.

Согласно данным курдского агентства Hawar News (ANHA), КНС при поддержке турецких сил безопасности отправлял своих пешмерга из Азаза в Алеппо для борьбы против сил YPG. Об этом свидетельствует документ, полученный агентством в результате освобождения Тиль-Рифата, расположенного недалеко от Азаза. Некий командир Ашари аль-Шам просит боевиков «Аль-Нусры» обеспечить безопасный транзит пешмерга КНС, прибывших из курдского автономного региона в Ираке, из Турции в Азаз для борьбы против сил YPG. Там же говорится, что новоприбывшие пешмерга будут подчиняться Алеппскому координационному бюро [5].

В свою очередь, оппозиционные силы в Сирии и заинтересованные страны в лице Турции очень часто обвиняют PYD и YPG в связях с режимом Башара Асада. Но соответствует ли это действительности? Отчасти да, ведь в свое время Дамаск поддерживал РПК в борьбе с Турцией. Да и после начала гражданской войны сирийские власти неоднократно сигнализировали курдам об уважении их прав и о предоставлении им некоего самоуправления. Даже сирийская армия была выведена с подконтрольных курдам территорий. Все это наталкивает на мысль, что между Дамаском и партией PYD были определенные договоренности. Основная же дискуссия между сторонами идет сегодня вокруг слова «федерализация», которое, очевидно, раздражает Дамаск. Об этом намекнул также и лидер PYD Салих Муслим, заявив, что «кому-то не нравится этот термин», но курды готовы рассмотреть другие предложения [6].

Приверженность сирийских властей к уважению права курдов на самоопределение в рамках единой Сирии подтвердил министр народного примирения Али Хайдар. В интервью агентству Rudaw сирийский чиновник заявил, что правительство САР оказывает военную помощь курдским силам, не выступает против курдских флагов в регионе и готово обсудить политический статус сирийского Курдистана. В ответ курды пообещали пересмотреть и изменить свой проект самоуправления, так как «все проекты разработаны, чтобы найти решение в рамках суверенного сирийского государства» [7].

Последнее демонстрирует открытость курдов к переговорам и отказ от стремления к независимости от Дамаска. Руководство сирийского Курдистана прагматично относится к этому вопросу, понимая, что не выдержит войну с Турцией. Но возвращаться к довоенному унитарному устройству курды тоже не желают. Они проливали свою кровь более 3 лет не для того, чтобы в конце остаться у разбитого корыта. Да и провозглашение федерализации Сирии стало реакцией на их исключение из переговорного процесса по урегулированию сирийского вопроса.

Как сообщают источники ИА REGNUM, сирийские власти не согласны с административными границами курдского образования. Для курдов же эти границы начертаны кровью и не могут подвергнуться пересмотру. Вероятно, именно это стало причиной недавнего конфликта между курдскими силами безопасности и правительственными войсками в Камышлы. Курды пытаются завладеть стратегически важными объектами, которые находятся в подчинении Дамаска на территории сирийского Курдистана, чтобы исключить силовое решение проблемы и надавить на правительство Асада по вопросу курдской автономии в стране. Конфликт этот также в интересах США, которые стремятся противопоставить курдов режиму Асада.

Так или иначе, но у курдов большой опыт национально-освободительной борьбы. И они помнят, как на протяжении нескольких веков великие державы использовали их в угоду своим интересам. Может быть, поэтому в XXI веке они не делают ставок на те или иные силы, а пытаются лавировать между всеми игроками, защищая свои интересы.

В 1922 году на Лозаннской конференции, где также решался курдский вопрос, М. Кемаль-паша (Ататюрк) созвал чрезвычайное заседание меджлиса и предложил курдским депутатам высказаться по данному вопросу. В ответ депутат от Эрзрума Хусейн Авни-бей заявил: «Эта страна принадлежит курдам и туркам. С этой трибуны только две нации имеют право говорить: курдская и турецкая нация». Авни-бея поддержали другие депутаты курдского происхождения. Так была создана Лозаннская система международных отношений на Ближнем Востоке, отрицающая право курдов на самоопределение, а какой будет Женевская система — покажет время.

[1] Are there too many mosques in Kurdistan?

[2] Syria’s YPG blames Kurdish PYD leader Salih Muslim over U.S. armament

[3] YPG против возвращения сирийских курдских пешмерга в Сирийский Курдистан

[4] https://www.youtube.com/watch?

[5] ACT OF AGRESSION BY KDP-ENKS-MİT

[6] Сирийские курды: федерализация поможет сохранить Сирию единой

[7] Syrian minister: we are providing military, financial support to Kurdish fighters