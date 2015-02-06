Руслан Изимов
Последние публикации
Карта китайского мигранта — особое место Казахстана
В настоящее время Китай сталкивается с серьезными проблемами в сфере регулирования миграционных процессов. Важным фактором китайской внутренней и внешней миграции в условиях замедления темпов роста экономики в Китае становится стремительный рост безработицы в стране. По данным министерства труда и...
6 февраля 2015
На кровавый разгон в Гонконге власти Китая не пойдут
На протяжении уже второй недели внимание мировых СМИ приковано к событиям на маленьком острове Гонконг — где проходят самые масштабные акции протеста студентов за последнее десятилетие. По последним данным, более 80 тысяч человек (население Гонконга — 7 млн) практически заблокировали центральные...
14 октября 2014