Руслан Горюхин
Последние публикации
Экология и образование в приоритете
Современное представление о благотворительности разделилось на две половины. Скорая помощь — разовое быстрое благодеяние: еда, одежда, кров, лечение. И долгосрочные благотворительные программы, меняющие в целом ситуацию в той или иной сфере нашей жизни. Помощь ближнему здесь и сейчас — это...
13 апреля 2021
Инвестиции в коммерческую недвижимость
Наибольшие опасения вызывает продолжение пандемии и геополитика. Кредитный рейтинг России не претерпел изменений: S&P Global Ratings (S&P) — на уровне ВВВ со стабильным прогнозом, Moody’s — Baa3 со стабильным прогнозом, Fitch — BBB со стабильным прогнозом. Доля иностранных инвесторов в...
26 февраля 2021