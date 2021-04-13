Современное представление о благотворительности разделилось на две половины. Скорая помощь — разовое быстрое благодеяние: еда, одежда, кров, лечение. И долгосрочные благотворительные программы, меняющие в целом ситуацию в той или иной сфере нашей жизни. Помощь ближнему здесь и сейчас — это, безусловно, хорошо. Но для того, чтобы глобально менять мир, необходимы долгосрочные программы. Нужен четкий план действий на длительный период. Наука, культура, искусство, образование, экология и многие другие сферы нашей жизни нуждаются в частных благотворительных инициативах.

Фото из личного архива автора Руслан Горюхин

В современном мире не много найдётся меценатов, способных в одиночку финансировать программы. Как правило, алгоритм этой работы выглядит так: есть благотворительный фонд, в который собираются пожертвования от частных лиц, организаций, и далее, уже от имени фонда делаются добрые дела. Эта форма позволяет стать благотворителем любому человеку, необязательно богатому.

В 2018 году Центр управления благосостоянием и филантропии Сколково провел исследование и оценил российский филантропический рынок в 400 млрд рублей. Больше всего помогают детям — около 70%, 50% составляет помощь малоимущим, 30% — религия, и всего 17% — образование и наука. Остановимся подробнее на самых нуждающихся секторах благотворительности — образовании и экологии.

Крупные корпорации, такие как Ikea и Coca-Cola, имеют в своих портфелях долгосрочные экологические программы. Однако этого недостаточно. За последние 30 лет люди потребили примерно 30% ресурсов планеты. Появилось понятие — день экологического долга. В этот день человечество полностью исчерпывает ресурсы земли за год. В 1970 году это случилось 29 декабря, то есть мир был почти в полном равновесии. Но в 2020 году этот день пришёлся на 22 августа. Всё, дальше, до конца года мы живём в экологический кредит. Становится очевидным, что без большого количества программ, нацеленных на сохранение природы, нам не обойтись.

Меняясь сам, меняешь мир вокруг — лозунг многих экологических начинаний. С правила 4R начинается формат жизни, позволяющий сохранить красивым, чистым и гармоничным мир вокруг нас. 4R: reduce, reuse, repair, recycle. В переводе: сокращать потребление, использовать повторно, чинить сломавшееся, сдавать на переработку.

Новый уровень жизни в чистом и безопасном мире продвигают создатели благотворительных проектов #РосЭко, Свалка, Собиратор, ЭКА, «Теперь так» и многие, в основном молодёжные, инициативы. Ребята сами осваивают тему бережного потребления и учат этому других. К примеру, они интегрируют в повседневную жизнь возможность взять кофе из заведения не в одноразовом стаканчике, а в многоразовой кружке за залог, который потом можно вернуть.

Активисты проекта «Великая зелёная стена» привлекли 20 африканских стран к глобальному зеленому строительству на континенте. Great Green Wall — международное движение, направленное на озеленение Африки. Волонтёры собираются вырастить стену из деревьев, проходящую по всему африканскому континенту. Длина стены, по задумке её создателей, составит 8 тысяч километров. Авторы проекта называют её чудом света и обращаются ко всем жителям земли с просьбой выступать за долгосрочные экологические проекты. По завершении это будет самая большая живая конструкция на земле.

Образовательные инициативы не менее важны, чем экологические. Существуют программы поддержки талантливых детей и педагогов. Например, компания «Яндекс» запустила программу «Яндекс лицей», направленную на подготовку специалистов IT-индустрии. Школьники с 8-го класса могут присоединиться к программе и выбрать будущую профессию в этой сфере. Проект Smart course разработал и внедрил платформу повышения квалификации педагогов «ЛюбиДелай». «Рыбаков фонд» учредил ежегодную премию в 1 млн долларов за самый вдохновляющий пример реализованного проекта, утверждающего школу в роли центра социума. ФЕОР запустил проект дополнительного обучения для детей — Smart J. Сейчас он насчитывает 25 филиалов в России, Грузии, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане и на Украине. Обучение основано на теории восьми интеллектов Говарда Гарднера.

Многие долгосрочные инициативы сильно пострадали в пандемию. Когда помощь была направлена в сторону больниц и пациентов, наука и экология остались без внимания. 34 больницы в 20 регионах страны участвовали в проекте «Поможем врачам помогать». В апреле фонд «Нужна помощь» запустил проект «Спасаем тех, кто спасает нас». Многие фонды, уже имея опыт быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, объявили сборы на помощь врачам. Так, фонд «Созидание» сделал это одним из первых, собрав 12 млн рублей для помощи 29 московским и региональным больницам.

В целом карантин сильно повлиял на многие проекты НКО, сместив их вектор в сторону скорой помощи. Акции в основном стали быстрыми и адресными. Многие долгосрочные проекты из-за локдауна были остановлены. Фонду «География добра» пришлось отменить экологические акции по сбору и вывозу вторсырья в Москве и других городах.

«Чтобы творить добро, надо начать делать его», — говорил Лев Толстой. В России явно прослеживается тенденция возрождения благотворительных программ. За последние 10 лет количество граждан, занимающихся благотворительностью, увеличилось с 6% до 21%. Но по-прежнему очень мало тех, кто готов жертвовать на получение результата в долгосрочной перспективе. А ведь именно такие спланированные длительные проекты в конечном итоге меняют наш мир. Сферы культуры, искусства, образования, науки не вытянуть разовыми акциями. Здесь нужны глобальные качественные программы.

Об авторе. Руслан Горюхин — бизнесмен, меценат, общественный деятель, основатель стрелкового клуба «Импульс», бывший президент Федерации каратэ России Ашихара кайкан. Родом из Одессы. Вместе с семьей проживает в Швейцарии, отец пятерых детей. В разные периоды своей жизни возглавлял предприятия легкой промышленности, нефтегазового сектора, недвижимости. Участвовал в работе отраслевых и общественных организаций. В 2015 году принял решение завершить бизнес-деятельность в России и переехать на постоянное проживание к семье в Швейцарию. Благотворительные проекты Руслана Горюхина направлены на помощь малообеспеченным слоям населения, детям-сиротам и людям, находящимся в трудных ситуациях. Увлекается каратэ, стрельбой, скалолазанием.