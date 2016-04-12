Ростислав Гольдштейн
Последние публикации
Пропаганда off shore
Хроника заранее объявленных разоблачений про «панамские офшоры» напоминает нам о том, что ставшее привычным слово «офшор» переводится на русский язык как «вне берега». Потому что «офшорная пропаганда» западных медиапровокаторов действительно потеряла берега — а в результате вышла за рамки инстинкта...
12 апреля 2016
Российский протекционизм против экономической агрессии Запада
9 марта 2016 г. 57 депутатов Европарламента потребовали от «министра иностранных дел» ЕС Федерики Могерини создать новый «чёрный список» из 28 имён государственных деятелей России и ЛНР, связанных, по мнению евродепутатов, с «преследованием Надежды Савченко». Во главе списка — имя Владимира...
15 марта 2016