



Александр Горбаруков ИА REGNUM Квас-пиво, разбавленное мыльной пеной

Хроника заранее объявленных разоблачений про «панамские офшоры» напоминает нам о том, что ставшее привычным слово «офшор» переводится на русский язык как «вне берега». Потому что «офшорная пропаганда» западных медиапровокаторов действительно потеряла берега — а в результате вышла за рамки инстинкта самосохранения.

В последние месяцы стилистика и аргументация западной пропаганды достигла дна — хвалёные «демократические медиа» больше не заморачиваются ни правдоподобностью, ни логикой, ни этикой: осталось место только для примитивных, грубо намалёванных слоганов-штампов, ничем не отличающихся от известных надписей на заборах. Обвинения в адрес президента России становятся всё менее вменяемыми и всё более истерическими. Респектабельнейшая «Гардиан» объясняет результаты опроса «Левада-центра» (граждане России назвали любимыми писателями Пушкина, Чехова и Толстого, а не Улицкую, Акунина и Алексиевич) «страхом перед Путиным». В Германии всерьёз заговорили о том, что общественное недовольство официальной политикой властей стран Евросоюза — это результат путинской пропаганды (а то и подрывной деятельности). Ну и «до кучи» — «панамские документы»…

Было уже многое сказано о специфике этих документов — своего рода кирпичей, разбросанных во все концы общеевропейского (да и не только европейского) стеклянного дома. Подал в отставку премьер Исландии, оправдывается великобританец Кэмерон, весь в похожей на шоколад субстанции президент Украины Порошенко, изранены информационными осколками миллионеры, спортсмены и политики — и всё это для того, чтобы на многотонной груде файлов воздвигнуть надпись: «здесь могло бы быть имя президента России». Которого на самом деле там нет!

Но при этом нельзя сказать, что грубая и глупая дезинформационная кампания, совершенно откровенно привязанная к своим инициаторам и гарантам (среди которых всплывают, как дохлые рыбы брюхом кверху, знакомые нам имена Браудера и Сороса) только дезинформирует, а не информирует. Нет, фактов во всеобщем доступе оказалось очень много — и вряд ли по умыслу и по доброй воле организаторов.

Во-первых, западные политкомиссары совершенно отчётливо и убедительно показали своим собственным союзникам (от второсортных — типа Порошенко — до стратегических, наподобие Кэмерона) их подлинное место в новых мировых раскладах. Никогда ещё так убедительно не выглядела конспирологическая версия про «мировое правительство» олигархов, для которых «лидеры стран» — жалкие марионетки, которых совсем не жалко. Во-вторых, никогда ещё так откровенно (и так глупо) не подставлялись западные идеологи под удар здравого смысла рядовых «простых граждан» собственных стран: предумышленность, неискренность, манипулятивность их по-настоящему тоталитарной антироссийской пропаганды становится очевидной для всякого нормального человека, привыкшего самостоятельно анализировать информацию (а таких на Западе пока что ещё большинство). Ну и наконец — пожалуй, ни самые яркие российские пропагандисты, ни все — разом — государственные телеканалы не сумели за последние годы достичь такого благотворного консолидирующего воздействия на наше российское массовое сознание, как нынешняя западная офшорная пропаганда с её запредельным идиотизмом. Всё-таки у нас власть поругивать принято — демократия, однако. Но то, что творят сегодня западные «витии», совершенно однозначно и безвариантно мобилизует «рядовых граждан» становиться на защиту страны, её лидера и её безопасности от откровенно невменяемых, попутавших всякие берега информационных злоумышленников.

Так что получается, что огромные усилия по дискредитации действуют и на западное общественное мнение, и на наших сограждан — только дискредитированными оказываются вовсе не президент России и не Россия. И чем сильнее визжит пила, тем менее прочен сук, на котором держится оставшаяся политическая стабильность западных режимов на фоне ими же запущенных угрожающих кризисных процессов.