Роберт Берновский
Последние публикации
Эксперт: Воровать уран из банка НОУ в Казахстане нет никакого смысла
27 августа 2015 года правительство Казахстана и Международное агентство по атомной энергии подписали соглашение о создании на территории республики Международного банка низкообогащенного урана, который заработает в 2017 году. Все, что касается радиоактивных элементов, весьма болезненно...
28 августа 2015
Эксперт: Британская разведка планирует дестабилизацию России из Афганистана
На территории Афганистана (особенно в провинции Балх) заметно активизирована агентурно-шпионская деятельность разведывательного сообщества Великобритании под условным названием IQС — Объединенный разведывательный комитет, сотрудники которого также ведут активную подрывную работу в Пакистане...
20 июля 2015