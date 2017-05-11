Поволжская редакция ИА REGNUM
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«Марий Эл — банкрот, и этим все сказано»
ИА REGNUM: Предыдущий губернатор выстроил фактически клановую систему управления республикой. На ваш взгляд, насколько глубокой должна быть чистка органов власти Марий Эл, чтобы освободиться от наследия бывшего губернатора? — Назначение на руководящие посты как на республиканском, так и на районном...
11 мая 2017
Соглашение с Перу, «Полярная Звезда» для ФСБ: Татарстан 27 мая
Соглашение с Перу В Лиме (Перу) подписано соглашение между Торгово-промышленной палатой Татарстана и ассоциацией экспортеров Перу (ADEX). Соглашение пописали председатель правления ТПП Р. Т. Шамиль Агеев и председатель ADEX Эдуардо Аморрорту Велайос, передает корреспондент ИА REGNUM. Врио...
27 мая 2015
Спецкомиссия по госязыкам, визит в Каир: Татарстан 25-26 мая
Визит в Каир Египет становится не только туристической Меккой для миллионов россиян, но и одним из крупнейших торговых партнеров российских регионов, особенно в сфере вооружения. В Каире (Египет) в составе российской делегации находится временно исполняющий обязанности президента Республики...
26 мая 2015
Медали от Зюганова, новые фрегаты Вьетнаму: Татарстан за неделю
Врио президента Татарстана на выборы идет В понедельник, 18 мая, врио президента Татарстана Рустама Минниханова выдвинули для участия в праймериз «Единой России» три общественных организации «Татарстан - новый век», Союз ветеранов Татарстана и общественное движение «Вместе с президентом». Всего в...
22 мая 2015