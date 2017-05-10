ИА REGNUM: Предыдущий губернатор выстроил фактически клановую систему управления республикой. На ваш взгляд, насколько глубокой должна быть чистка органов власти Марий Эл, чтобы освободиться от наследия бывшего губернатора?

AnastasyaEA Набережная Брюгге в Йошкар Оле

— Назначение на руководящие посты как на республиканском, так и на районном уровне проводилось по принципу «дружбы и преданности» главе республики. Большинство руководителей в республике дискредитировало себя нацеленностью «выслужиться перед Маркеловым», а не перед народом. Было показательно, что после утраты доверия со стороны Маркелова можно было быстро не только лишиться своего места, но и оказаться в местах лишения свободы (пример — бывший мэр города Волжска Свистунов и бывший мэр города Йошкар-Ола Плотников). Поэтому чистка должна быть глубокой и максимально всесторонней на всех уровнях власти, а также в структурах, которые обслуживали прежнюю власть, прежде всего информационно. Нужно убрать весь ближний круг заместителей, советников, помощников и изменить «крепостную» психологию управления.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

ИА REGNUM: На Ваш взгляд, какие дела Маркелова можно было бы отметить как успешные и требующие продолжения?

— Обустройство набережной и центра Йошкар-Олы, строительство спортивных объектов, хотя во всех этих проектах присутствовали коррупционные составляющие. Также продолжить начатые преобразования в районных центрах — благоустройство и развитие физкультурно-оздоровительных объектов. Нужно обязательно достроить автомобильный мост через р. Кокшага, но как можно быстрее закрыть псевдоевропейскую градостроительную страницу.

ИА REGNUM: Что из начинаний Маркелова однозначно надо заканчивать?

— Полностью пересмотреть градостроительную политику — строительство псевдокрасивых объектов, которые противоречат традициям этнокультурного развития Марийского края. Передать в частные руки максимальное количество вновь построенных объектов, которые стоят на балансе города Йошкар-Ола или республики и требуют неоправданно больших средств на их содержание. Закончить строительство только тех объектов, до завершения которых осталось вложить минимальные средства, но которые потом будут приносить прибыль или могут быть приватизированы. Ликвидировать все условия для сращивания бизнеса и государственного управления (яркий пример «Регион 12» — финансово-строительный холдинг, контролируемый родственницей Маркелова).

ИА REGNUM: Как бы Вы сейчас оценили социально-экономическое состояние республики, после многих лет нахождения Маркелова у власти?

Республика-банкрот, и этим все сказано, со многими нерешенными и острыми социальными проблемами. Оценка — ниже среднего уровня по ПФО (Приволжскому федеральному округу). При Маркелове республика фактически превратилась в ООО, причем главной задачей стало обогащение лично Маркелова. Показательно, что врио главы Марий Эл назначен «внешний арбитражный управляющий».

Крупный рогатый скот

ИА REGNUM: В чем Вы видите региональную специализацию Марий Эл? Какие прорывные экономические проекты могли бы быть реализованы на территории республики?

— Республика в советские времена была в первой десятке по животноводству — нужно восстанавливать животноводческий комплекс. Одним из прорывных проектов может стать создание комплекса по хранению и переработке сельхозпродукции и животноводства. Возродить широкое выращивание льна и организовать глубокую переработку льна, т.к. на продукцию из него есть большой спрос не только в легкой промышленности, но и у ВПК и нефтегазовой промышленности.

Оборонные предприятия (Марийский машиностроительный завод, завод «Контакт») при должном внимании и поддержке республиканских властей могут стать «локомотивами» роста.

Нужно поддерживать мелкий и средний бизнес на селе, и не на словах, а на деле.

ИА REGNUM: Насколько, на Ваш взгляд, сильны национальные противоречия в республике?

Марийцы очень миролюбивый и терпеливый народ. Хотя Республика Марий Эл многонациональная, в которой проживают, кроме мари, большое количество национальностей — русские, татары, чуваши, мордва и многие другие, конфликтов на национальной почве практически никогда не было.

ИА REGNUM: Как не допустить конфликт элит в республике после смены власти?

— Правильная, профессиональная расстановка национальных кадров, а также подготовка и переподготовка их поможет не только избежать конфликта элит, но и даст возможность элитам профессионально вырасти и взять на себя ответственность за существование и развитие республики.