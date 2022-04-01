Среднеазиатская редакция ИА REGNUM
Последние публикации
Пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана и интересы России в Туркестане
Противостояние Киргизии и Таджикистана вокруг спорных участков границы приобретает все более жёсткий и бескомпромиссный характер. Боестолкновения, регулярно вспыхивающие на спорных территориях, рискуют перерасти в полномасштабный военный конфликт двух республик, угрожающий долгосрочными негативными...
1 апреля 2022
Битва за землю: Кто стоит за началом казахского майдана?
1 мая в Казахстане отмечали сразу два праздника: День единства народа Казахстана и Светлую Пасху Христову. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел этот день не в столице, а в Алма-Ате На фоне происходящих в последнее время в стране митингов против продажи земли иностранным инвесторам...
2 мая 2016
Киргизия получит 166 изъятий из единого таможенного тарифа ЕАЭС
«Переходный период Киргизии при вхождении в ЕАЭС продлится от одного до пяти лет», — об этом сегодня, 5 июня, в Бишкеке заявили участники круглого стола «Вступление Киргизской Республики в ЕАЭС: Трудности, особенности и перспективы» Ответственный секретарь рабочей группы по присоединению Киргизии...
5 июня 2015
Банки Узбекистана: Изменение продажи валюты не вводилось
Ряд крупных узбекских банков выступили с заявлением, опровергающим информацию в СМИ об изменении продажи иностранной валюты гражданам республики. Ранее ИА REGNUM сообщало, что банки Узбекистана ограничили продажу валюты гражданам республики в связи с устным распоряжением руководства. Источник в...
30 мая 2015
Отказ РФ от транзита грузов НАТО — плохая новость для Узбекистана — мнение
Закрытие так называемого «северного маршрута» транзита грузов НАТО через РФ и далее через Казахстан и Узбекистан - плохая новость для испытывающего финансовые трудности Узбекистана, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый узбекский эксперт. «Не знаю, какую сумму Узбекистан запросил за транзит...
21 мая 2015
Президент Киргизии ратифицировал документы о вступлении в ЕАЭС
Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации документов о присоединении Киргизской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня, 21 мая, сообщило информационное агентство «Кабар». Участие в церемонии подписания документов приняли премьер-министр Темир Сариев...
21 мая 2015
Закрытый ситуационный анализ: Часть талибских группировок Афганистана контролируется из Катара
«Ситуационный анализ: Развитие ситуации в Северном Афганистане в среднесрочной перспективе» — такова была тема очередного ситуационного анализа, проведенного общественным фондом Александра Князева и аналитической редакцией ИА REGNUM в Ташкенте на базе Дипломатических курсов МИД Узбекистана. В...
15 декабря 2014
Ось «Москва-Тегеран» при участии Китая повлияет на Афганистан: закрытый ситуационный анализ
«Предпосылки и вероятность формирования оси Москва-Тегеран в меняющемся мире: проекции на Центральную Азию, Прикаспий и Кавказ» — такова была тема очередного ситуационного анализа, проведенного общественным фондом Александра Князева и аналитической редакцией ИА REGNUM в Актау (Казахстан). В...
23 октября 2014