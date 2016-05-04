1 мая в Казахстане отмечали сразу два праздника: День единства народа Казахстана и Светлую Пасху Христову. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел этот день не в столице, а в Алма-Ате

Facebook Посол США в Республике Казахстан Джордж Крол

На фоне происходящих в последнее время в стране митингов против продажи земли иностранным инвесторам, причины присутствия главы государства в южной столице Казахстана, а не в Астане, в общем-то понятны. Алма-Ата еще с декабрьских событий 1986 года, когда люди вышли на массовую акцию протеста против назначения первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Казахстана Геннадия Колбина, считается городом с высокой долей протестного электората, что, собственно, в очередной раз подтвердили и итоги прошедших недавно парламентских выборов.

К тому же, 29 апреля, в тот день, когда президент прибыл в Алма-Атинскую область, в самой Алма-Ате должна была пройти пресс-конференция о подаче заявки на проведение 7 мая митинга «Защитим землю — Сохраним родной язык!». В пресс-конференции должны были принять участие гражданские активисты, национал-патриоты, национал-популисты и люди, позиционирующие себя как оппозиция. Однако, как сообщило радио «Азаттык», пресс-конференция не состоялась, поскольку инициаторов ее проведения задержали полицейские.

Среди задержанных оказались небезызвестные в Казахстане люди. К примеру, главный редактор казахоязычного журнала «Аныз адам» («Человек-легенда») Жарылкап Калыбай, известный тем, что в апреле 2014 года выпустил журнал, посвященный 125-летию Адольфа Гитлера, в котором обсуждалась многогранность его личности. Был задержан и Амиржан Косанов — оппозиционный политик, являющийся одним из основателей Объединенной социал-демократической партии «Азат», но ныне в ней не состоящий — в марте 2013 года его не пустили на съезд партии, из-за чего произошло окончательное расставание Косанова с руководством ОСДП. Вместе с ними в полицию отправился и национал-патриот Мухтар Тайжан, ранее известный тем, что активно выступал против присутствия России на космодроме «Байконур», а также за закрытие всех российских полигонов в Казахстане и выход республики из Таможенного союза. Однако в марте 2014 года Тайжан официально заявил, что уходит из политики, так как, по его словам, он сделал достаточно. Но, судя по тому, что Тайжана задержали вместе с другими желающими провести митинг, его желания быть вне политики хватило ровно на два года.

Но вернемся к земельным вопросам. ИА REGNUM уже сообщало, что поправки в Земельный кодекс, разрешающие с 1 июля 2016 года продажу земли казахстанцам через аукционы, а иностранцам — предоставление участков в аренду на длительные сроки, обсуждались еще в 2015 году. И никаких волнений по этому поводу не было. Однако буквально за месяц до наступления этого срока люди вдруг стали выходить на митинги. При этом ни один чиновник не сподобился выступить перед общественностью с разъяснениями по земельным вопросам. За дело пришлось браться самому президенту. Он дважды подтвердил, что никто не собирается продавать иностранцам землю.

На торжественном мероприятии 1 мая в Алма-Ате Нурсултан Назарбаев, хоть и косвенно, но все же вновь затронул эту тему: «Наша Конституция начинается со слов: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле…» В этих словах заключено единство. На протяжении 25 лет мы строим государство равных и равноправных людей. Этого было непросто достичь, особенно в условиях кризиса. Благодаря единству наш народ сохранил огромную территорию, достиг Независимости, построил рыночную экономику. За короткий срок мы достигли успехов, которых другие государства не могли достичь. О Казахстане узнал весь мир, к нашему мнению прислушивается международное сообщество, в нашей стране проводятся крупные саммиты с участием большого количества стран, нам доверяют и нас уважают, мы выполняем посредническую роль в конфликтах. Казахстан — государство мира и спокойствия, у нас учатся этому. В нашей стране царит спокойствие. Наша единая нация празднует вместе все праздники. Именно таким я хочу видеть наш народ и прилагаю для этого весь свой опыт и знания. Мы обязательно достигнем намеченных целей — еще лучшей жизни граждан. Необходимо, чтобы молодежь твердо держалась нашего курса независимости, охраняла ее как зеницу ока, берегла единство, дружбу и спокойствие в стране. Это задача каждого человека», — отметил в своем выступлении президент Казахстана.

В то самое время, когда все официальные СМИ освещали первомайские праздники, в социальной сети Facebook тот же Мухтар Тайжан распространял видео-ролик об акции протеста в Кзыл-Орде и последующем разгоне митинга.

Другие национал-патриоты в тех же социальных сетях публиковали ссылки на видео, якобы снятое на митинге в Жанаозене Мангистауской области. Сообщалось, что в отличие от Кзыл-Орды жители Жанаозеня не вступали в конфликт с властями, ограничившись исполнением национального гимна и переговорами с представителями акимата (администрации) и прокуратуры. Хотя из-за этого города было больше всего волнений и переживаний, с учетом того, что именно там в 2011 году прошла забастовка, переросшая в массовые беспорядки.

Вечером на страницах аккаунтов национал-патриотов появился ролик о проведении флешмоба в Алма-Ате, где несколько девушек раздают распечатки карт регионов Казахстана всем желающим, а затем заявляют о том, что землю нельзя ни продавать, ни отдавать в аренду: в противном случае потомкам нечего будет оставить.

Затем было размещено видео о несанкционированном митинге в Алма-Ате, который якобы прошел накануне поздним вечером.

В официальных СМИ ни о Кзыл-Орде, ни о Жанаозене, ни об Алма-Ате не было ни слова.

Но 30 апреля в эфире программы «Кстати» на «Первом канале Евразия» ведущие зачитали интересное обращение к народу: «Активизировался внешний враг родины. Он действует у нас через врага внутреннего. Через пятую колонну, питая ее идеологией и финансами. Цель: остановить наше развитие, подчинить себе и сделать нас максимально зависимыми. Не дать нам укрепиться в мире и подорвать наш рост внутри. И момент выбран удачный, и ниточка, за которую нужно дергать — лучше не бывает. Земля. Наша земля. Наше главное богатство. Наши хлеб, молоко, мясо — наше всё. Залог нашей безопасности. Сначала они, пятая колонна, активно поддерживаемая внешними силами, начали провоцировать граждан Республики Казахстан на заведомо незаконные действия, призывая остановить продажу земель сельскохозяйственного назначения неким иностранцам. Подготовили специальные лозунги в духе «Не дадим продать Родину!». Родина спокойно, без истерики, на которую ее хотели спровоцировать, ответила: ни иностранцам, ни пришельцам из космоса, ни кому-то еще извне наша земля никогда продаваться не будет! Никогда. Точка. Пятая колонна, которая, как пятое колесо, бесполезна, и только мешает, совершила грубейшую ошибку. И быстро переобулась. Просто в прыжке. И продолжила деструктивную деятельность уже под лозунгами «Мы всё равно всё знаем». Купить землю можно будет через граждан Казахстана. Да? Вы серьезно? Давайте тогда вернемся в Советский Союз, когда частная собственность вообще была вне закона. А земля принадлежала только государству! Но эти провокаторы же и от тех условий бегут, как от огня. Они их боятся, они брызжут слюной, как только зайдет речь об этом! Что же им надо? А просто кричать: «Мы всё знаем!». Мы тоже кое-что знаем. Уважаемые соотечественники, возможно, вас будут призывать проявить свою якобы позицию, возможно, вас будут приглашать на собрания с лозунгами «Не дадим продать землю». Во-первых, еще раз: никто и никогда не позволит продавать земли сельхозназначения иностранцам. Это закон. Во-вторых, знайте: вас таким образом покупают. Я серьезно. У нас есть конфиденциальные сведения о том, что за одного человека, привлеченного к несанкционированному собранию, дают от пятидесяти до ста пятидесяти долларов. Только задумайтесь, вас могут просто использовать. Теперь. Кому это нужно? Внешним силам. Мы располагаем достоверными данными о том, что в этот процесс включились определенные внешние государства-заказчики. Которым важно подорвать нашу стабильность изнутри. Вот, насколько всё серьезно» — несколько пафосно вещал телеведущий Руслан Смыков.

Обращение это было озаглавлено как «В Казахстане наблюдаются первые попытки вмешательства извне». Аналогичный текст был зачитан и в эфире программы «Аналитика» на том же самом канале. «За каждого человека, который придет на несанкционированное собрание, организаторы — нет, не те, кто вас позвал, а именно верхушка, та самая пятая колонна — получают от 50 до 150 долларов за каждого. Это просто бизнес. Ни вы, ни ваши друзья не знают, главное, они знают, как на вас выйти. И за это платят. Очень издалека платят — совсем из других неравнодушных к нам стран… Страны. К сожалению, я не преувеличиваю. Это стало уже понятно всем», — обращалась к гражданам с голубых экранов ведущая Аймира Шаукентаева.

Понятно, что подконтрольные государству СМИ попытались не столько успокоить людей, сколько призвать их не выходить на митинги и акции протеста. Сделали они это несколько коряво и излишне напыщенно, тем самым вызвав в социальных сетях, где в основном и заседает весь протестный электорат, насмешки.

Но, тем не менее, волна пошла. Кто же стоит за этими митингами? Почему народ Казахстана, молчавший с 2015 года, когда обсуждались поправки в Земельный Кодекс, вдруг внезапно очнулся?

vk.com Скриншот из социальной сети ВКонтакте

В социальных сетях появились посты о том, что ко всему этому причастен Госдеп США. К примеру, был распространен пост следующего содержания: «Сайт Викиликс взломал переписку между Джейкобом Лью (Министр финансов США) и Терезой Гренчик (Генконсул США в Алматы):

(Джейкоб Лью): В декабре 2016 года заканчивается срок аренды казахстанских активов, отданных нам в аренду, нужно с этим что-то делать. Поговорите с Ак-Ордой по поводу продления аренды.

(Тереза Гренчик): Они не против, просто подняли стоимость аренды и требуют гарантии по поводу того, чтобы их земле не был причинен ущерб.

(Джейкоб Лью): Гарантий дать не можем, как собственно и денег, предложите казахам вместо денег гарантии об оплате.

(Тереза Гренчик): Они без их условий отказываются работать и согласны брать только кэшем, никакие гарантии вместо денег им не нужны. К тому же, они говорят, что китайцы платят им реальные деньги и в два раза больше.

(Джейкоб Лью): Подтяните своих оппозиционеров, киньте гранты по 10 000$, большего они не заслуживают, нужно устроить небольшую заварушку с мирными акциями протеста, инструкции вышлю позже… (Занавес)».

К посту прилагалась ссылка на Wikileaks, которая, к сожалению ведет на удаленную страницу. Что не дает возможности проверить достоверность этой переписки.

Кроме того, отмечалось, что практически во всех городах, где прошли митинги, незадолго до этого побывал посол США в Казахстане Джордж Кролл.

Официальный аккаунт посольства США в Казахстане в социальной сети Facebook и новостные агентства подтверждают: визиты были, и были, действительно, незадолго до митингов. Правда, не во все города, жители которых вышли на акции протеста.

К примеру, в первой декаде апреля Джордж Кролл совершил вояж по западным регионам Казахстана. 11 апреля Кролл наведался в Атыраускую область. 24 апреля именно в Атырау произошел первый митинг по земле.

Из Атырау посол США отправился в Мангистаускую область. На странице посольства даже размещена трогательная фотография, на которой изображен Кролл на берегу Каспийского моря с подписью: «Я не мог приехать в Актау и не прикоснуться к Каспийскому морю». 23 апреля появилась информация, что в Актау прошел митинг. Однако позже ее опровергли. Митинг состоялся только 29 апреля.

21 апреля в Восточно-Казахстанскую область прибыл с визитом заместитель посла США Джон Марк Поммершайм. 27 апреля митинг прошел в Семипалатинске.

Конечно, визиты представителей Америки в регионы, которые в последующем вспыхнули митингами, ни о чем не говорят. Прямой связи между визитами и активизацией гражданских активистов и НПО, которые повели людей на акции протеста, нет. Доказательств причастности Госдепа или господ Кролла и Поммершайма ко всему происходящему в стране тоже нет. Но эти совпадения весьма любопытны.

Любопытно и то, что в американских СМИ о митингах в республике знают больше, чем в самом Казахстане. При этом описываемые американскими журналистами события значительно преувеличены. Еще одним совпадением является то, что обо всех митингах в первую очередь сообщает радио «Азаттык» (филиал американской радиостанции «Свобода»). Кстати, 30 апреля на «Азаттыке» вышла статья о том, что их журналиста не пускают в Жанаозен. Информация эта прошла за день до того, как, по данным национал-патриотов, в городе состоялся митинг. Наверное, это тоже не более чем совпадение.

С другой стороны, как только поползли слухи, что к митингам приложила руку Америка, в соцсетях активизировались проамериканские блогеры, которые стали активно продвигать в массы идею о том, что Госдеп не имеет к происходящему отношения, а виноват во всем Кремль, которому не нравится активное сближение Казахстана с Китаем. Да и возросшая в последнее время роль Казахстана на международной политической арене России якобы тоже удовольствия не доставляет.

Однако самое неприятное заключается в том, что митингующие явно не хотят прислушиваться к властям. К примеру, если оценить видео, якобы снятое в Кзыл-Орде: наглядно видно, что ситуация нагнетается все больше. Хотя жителям той же Кзыл-Ординской области грех жаловаться. Ведь по сообщению акима (губернатора) региона Крымбека Кушербаева, в этом году выделяется более 800 гектаров земли под частные застройки для удовлетворения спроса населения.

«В скором времени начнется выделение 5500 земельных участков. Но прежде, в мае, состоится конкурс, победитель которого будет проводить к землям инженерную инфраструктуру. Участки начнут выдавать только тогда, когда 70% строительства инфраструктуры будет завершено», — сообщил на днях Кушербаев.

Так кто же стоит за митингами в Казахстане? Пожалуй ответ на этот вопрос можно найти в выступлении акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева 30 апреля.

«От того, что мы кричим на площади, никто ничего не выиграет. Мы же видим, что на Украине творится. Призывают студентов выйти в парк и повторить Жанаозенские события. Все это незаконно. Митинг 27 апреля был незаконным. Хотя мы никого не преследовали, но активистов предупредили: «Будьте добры, не повторяйте такое. Если это повторите, будете отвечать перед законом». Почему мы должны слушаться тех, кто прячется на Западе? Почему мы должны работать на деньги Запада? Где честь нации?» — заявил Сапарбаев.