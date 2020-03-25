Пётр Смирнов
Последние публикации
«Дом Феррейна» и другие исторические памятники Никольской улицы
Однако чемпионат закончился, и толпа с Никольской схлынула. Тогда же с улицы съехали и многие кафе, рестораны и магазины — правда, не по своей воле. В 2018 году было запущено сразу несколько проектов по реставрации зданий на Никольской, поэтому часть арендаторов пришлось временно «выселить»...
25 марта 2020
Восточный экспресс для российского бизнеса
Согласно последним данным PwC Поднебесная видится нашим компаниям главным экономическим партнером на ближайшие три года. Ключевой вопрос — как российским и китайским предпринимателям встретиться наиболее простым и комфортным для обеих сторон способом? Здесь могут помочь казахстанцы, недавно...
11 декабря 2018