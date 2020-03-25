Однако чемпионат закончился, и толпа с Никольской схлынула. Тогда же с улицы съехали и многие кафе, рестораны и магазины — правда, не по своей воле. В 2018 году было запущено сразу несколько проектов по реставрации зданий на Никольской, поэтому часть арендаторов пришлось временно «выселить».

Ludvig14 Аптека Феррейна, Никольская улица 21, Москва

Чижевское и Шереметьевское подворья выставлены на торги

Полностью реконструировать планируется Чижевское и Шереметьевское подворья — для этих объектов Москва уже не первый год с переменным успехом ищет инвесторов, но все никак не складывается. В результате правительство города приняло решение выставить исторические здания на торги. Новый собственник должен будет провести исследование строений, разработать проект реконструкции и выполнить все необходимые работы — всё это за четыре года.

Кто такой Феррейн и когда закончится реставрация его дома?

Еще одно здание на Никольской, скрытое за реставрационной сеткой, — «Дом Феррейна». Не путать с «Аптекой Феррейна», расположенной тут же. Постройка относится к эпохе, когда Никольская была одной из главных торговых и деловых улиц города. «Дом Феррейна» построен в 1866 году архитектором Шейясовым, затем незначительно перестроен в 1895-м В. Е. Сретенским.

«Аптека Феррейна» (Никольская, 19−21) и «Дом Феррейна» (Никольская, 23) — соседние строения, оба названы в честь Владимира Феррейна, потомственного фармацевта, владельца одной из крупнейших аптек в городе. Дом № 19 купил Карл Иванович, отец Владимира Феррейна, в 60-х годах XIX века. Тогда же он передал все дела своему сыну. Владимир Феррейн оказался талантливым управляющим — придумал инновационную для своего времени систему премирования работников. Сотрудники Аптеки при должном усердии могли получить долю от прибыли компании. В маркетинге Владимир Феррейн тоже, кажется, знал толк — в рекламных целях фармацевт приобрел настоящего медведя, которого каждый день проводили по Лубянской площади. Таким образом аптекарь привлекал внимание к своим лекарствам на основе медвежьего жира — ход, конечно, несколько экстравагантный, но оригинальный. Реклама Феррейна работала хорошо: к 70-м годам стало ясно, что пора расширяться. Фармацевт выкупил у Московской ремесленной управы соседний дом № 23. Сначала там были лаборатории и дополнительные торговые площади, однако после того как в 1899-м было перестроено основное здание Аптеки, дом № 23 Владимир Феррейн стал сдавать в наем собственным рабочим. В 1917-м вместе с семьей Феррейн эмигрировал из России, а два дома на Никольской продолжили носить имя эксцентричного фармацевта.

«Дом Феррейна» реставрируют с 2018 года, работы обещают закончить к 2020-му. Что расположится в стенах здания — пока не известно.

Что ждет Никольскую улицу?

В этому году, наконец, должны снять сетку с «Дома Феррейна», еще через четыре года обновленные Чижевское и Шереметьевское подворья вновь интегрируются в жизнь города. Постепенно на одну из старейших московских улиц вернутся кафе и магазины, вместе с ними и бурный поток жизни. А пока готовится проект по установке памятника чемпионату мира по футболу. Никольская, заполненная шумными фанатами, так плотно вписалась в современную историю Москвы, что было решено ее увековечить. Уже известно, что проектом займется мастерская «Александрия».