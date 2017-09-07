Пётр Гарчу
Последние публикации
Экономика Приднестровья: между жизнью и смертью
За последние три года экономика Приднестровья переживает не лучшие времена. ВВП снизился на 7%, объем промышленного производства — на 20%, экспорт — на 26%, импорт — на 47%, По итогам 2016 года доходы консолидированного бюджета покрывали расходы менее, чем на 60%. В отчете Национального банка...
7 сентября 2017
Кто спасает Молдавию от голода: Россия, Израиль, Италия, кто следующий?
Российская Федерация традиционно является одним из основных мест работы молдавских граждан, которые из-за отсутствия достойной заработной платы вынуждены выезжать за рубеж. Россия является лидером и в процентном соотношении общего объема денежных переводов в Молдавию. Однако за последние пять лет...
11 августа 2017