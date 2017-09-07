За последние три года экономика Приднестровья переживает не лучшие времена. ВВП снизился на 7%, объем промышленного производства — на 20%, экспорт — на 26%, импорт — на 47%, По итогам 2016 года доходы консолидированного бюджета покрывали расходы менее, чем на 60%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

В отчете Национального банка Приднестровья за первую половину 2017 года отмечают, что проблемы в экономике обусловлены как внешними вызовами, так и внутренними. Под внешними подразумевается девальвация национальных валют в Молдове, Украине и России — основных экономических партнерах, а также различные ограничительные меры со стороны Украины. Например в прошлом году Украина увеличила пошлины на экспорт металла и закрыла железнодорожный пункт пропуска «Слободка», через который один из ключевых заводов региона «Молдавский металлургический завод» (ММЗ) импортировал сырье для производства.

Что касается внутренней экономики Приднестровья, то она слишком зависима от ключевых предприятий региона. Остановка одного из таких предприятий влечет за собой отрицательные последствия для всей непризнанной республики. В 2000-ых ключевым был завод ММЗ, теперь этим предприятием является «МолдГРЭС» — производитель электроэнергии.

Энергетика — основная отрасль промышленного производства Приднестровья. Стоило в этом году «МолдГРЭС» потерять контракт на поставку электроэнергии в Молдавию, как объем производства в первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 24,3%.

При этом Молдавия не закупала электроэнергию у «МолдГРЭС» лишь два месяца. В марте 2017 года конкурс на поставку электроэнергии в Молдову выиграла украинская компания «DTEK Energo». Через два месяца контракт был пересмотрен из-за якобы отсутствия гарантий с их стороны по поставке электроэнергии в полном объеме до конца контракта (март 2018 года).

Начиная с июня «МолдГРЭС» поставляет 70% необходимой электроэнергии, а «DTEK Energo» — 30%.

Еще одной проблемой является двойной дефицит экономики. Так, по данным Национального Банка Приднестровья, в 2016 году дефицит счета текущих операций платежного баланса составил 29% от ВВП, а дефицит бюджета 18%.

В новом году без перемен

Экономические показатели этого года не внушают оптимизма. Объем промышленного производства непризнанной республики в первой половине 2017 года составил 265,9 млн. дол., что на 5,3% меньше, чем за отчетный период прошлого года.

Так, за первые шесть месяцев 2017 года зафиксирован спад в объемах производства электроэнергетики — 24,3%, черной металлургии — 8,5% и промышленности строительных материалов — 5,4%.

Даже несмотря на снижение производства, энергетика и черная металлургия сохранили лидирующие позиции в объемах производства по отраслям за первое полугодие 2017 года:

электроэнергетика — 93 млн доларов;

черная металлургия — 48,9 млн долларов;

легкая промышленность — 38,8 млн долларов.

Более глубокому спаду совокупного выпуска препятствовали позитивные результаты в машиностроении и металлообработке (+26,4%), лёгкой (+2,8%) и пищевой (+4,6%) промышленности.

Положительным моментом является тот факт, что розничный товарооборот, включая платные услуги и общественное питание, после более чем двухлетнего падения по результатам января-июня 2017 года увеличился на 4,5% в сопоставимых ценах.

Увеличение импорта и уменьшение экспорта

Во внешней торговле экспортно-импортных операций, предполагающих денежные расчёты, за семь месяцев 2017 года импорт (525,4 млн долларов) превысил экспорт на 217,5 млн долларов.

Такая динамика обусловлена ростом закупок импортного сырья и материалов, прежде всего для чёрной металлургии, лёгкой промышленности и машиностроения. С другой стороны, весомую роль сыграло двухмесячное отсутствие экспорта электроэнергии,

С января по июль 2017 года непризнанная республика Приднестровье экспортировала товаров на сумму 307,9 млн долларов. Больше всего товаров ушло в Молдавию — 104,7 млн. долларов. Далее следует Украина — 49,4 млн долларов. и Румыния — 45,4 млн долларов. Россия расположилась на четвертом месте — 34,9 млн долларов.

При этом следует отметить постепенное восстановление объемов экспорта в Российскую Федерацию: прирост составил 10,6 млн долларов по сравнению с отчетным периодом прошлого года.

Что касается импорта, то первые три позиции в товарной структуре занимают отходы и лом черных металлов (10% от общего объема без учета физических лиц), нефтяные продукты (5%) и хлопковое волокно (3%).

Девальвация рубля, закон об инвестициях и другие действия властей

В конце 2016 года в Приднестровье сменилась власть. Вместо Евгения Шевчука кресло президента занял Вадим Красносельский. По мнению экономиста независимого аналитического центра Expert-Grup Юрий Моркотыло, за прошедший срок в Приднестровье новая власть приняла ряд положительных решений по укреплению макроэкономической ситуации. Важнейшим из них стала девальвация рубля.

«Ранее сохранение стабильного курса негативно влияло на потоки валюты в регион, потому, что создавался черный рынок. Официальный курс был 11 рублей — доллар, а на черном рынке 16 рублей — доллар. Экономические агенты не были заинтересованы в том, чтобы возвращать валюту. Многие приезжали в правобережье Днестра для того, чтобы получить международные денежные переводы. Экономические агенты теряли внешние рынки, потому что когда страна, куда ты экспортируешь, девальвирует свою валюту на 20—30%, а ты держишь фиксированный обменный курс, то твои экономические агенты становятся неконкурентоспособными и теряются рынки экспорта», отметил экономист.

Также власти обязали экономических агентов возвращать в обязательном порядке валютную выручку от экспорта, что частично повлияло на стабилизацию рынка. Часть структурных реформ была рекомендована российскими властями и экспертами. Например, требования о том, чтобы гуманитарная помощь от России была более транспарентной. Для этого были наняты аудиторы, и в будущем будет изменена методология распределения.

Еще одной реформой станет уменьшение аппарата госчиновников. Пилотный проект будет запущен в министерстве экономики непризнанной республики. Проблема очень серьезная, так как около 40% всех рабочих трудятся в госструктурах.

Третья инициатива касается продвижения нового закона об иностранных инвестициях. Он позволит инвестору заключить отдельный договор сроком на 5 лет, который даст гарантию в случае конфликтов обращаться в суды международных юрисдикций. Также в случае изменения налогового законодательства Приднестровья в течение срока подписания договора у инвестора будет выбор работать по старым нормам или же по новым. Эти изменения являются положительными для региона, однако за ними могут скрываться личные интересы крупных предпринимателей Приднестровья.

«Например, закон закон об иностранных инвестициях: я не исключаю, что, как во многих странах СНГ, инвестиции, которые приходят в Украину, Молдавию и Россию — они происходят из «черных» денег граждан этих же стран. Не исключаю такую же ситуацию в Приднестровье, когда экономический агент из региона вывел деньги в оффшоры и потом вернет их под «чистые» проекты», — высказался Моркотило.