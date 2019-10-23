Протоиерей Всеволод Чаплин
Последние публикации
Храм на Зеленом проспекте: Неравный бой — тихушничество против кампании
Нужны ли людям новые храмы? И где их можно возводить? И как выстраивать при этом диалог? Об этом недавно говорили в Мосгордуме. Одна из участниц круглого стола Алина Енгалычева высказала свое мнение, я хотел бы высказать свое. Зеленую зону на Зеленом проспекте я знаю с детства. Эта огромная...
23 октября 2019
Пять искушений «Нью-Ватикана»
Идея «православного Ватикана» в Сергиевом Посаде многих в стране «зацепила» — и это само по себе симптоматично. Кто-то боится нового «нашествия клерикалов». Кто-то — наоборот, надеется на новую роль страны в православном мире и на появление мощного туристического центра. Александр Халдей повторил...
16 июля 2019