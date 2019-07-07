Идея «православного Ватикана» в Сергиевом Посаде многих в стране «зацепила» — и это само по себе симптоматично. Кто-то боится нового «нашествия клерикалов». Кто-то — наоборот, надеется на новую роль страны в православном мире и на появление мощного туристического центра. Александр Халдей повторил аргументы антиклерикальных критиков — и одновременно помянул мое критическое мнение о «Посаде 2.0».

Храм Веры, Надежды, Любви и Софии. Москва

Как ни странно, идея Сергиева Посада как всероссийского религиозного, гуманитарного и туристического центра не нова. Реальный ее автор — депутат Госдумы Сергей Пахомов, выросший в Загорске, в 2013—2016 годах возглавлявший Сергиево-Посадский район и до сих пор многими воспринимаемый как «главный человек» радонежской земли. Планы создания «мегапосада» тлели много лет — обсуждались они в окружении и патриарха Кирилла, и бывшего министра строительства Михаила Меня, также уроженца Загорска. Почему эти планы ожили сегодня, а не, например, в начале прошлого десятилетия, перед 700-летием преподобного Сергия Радонежского, когда лавру и городской центр впервые капитально отремонтировали и украсили?

Преподобный Сергий Радонежский. 1891-1899

Не исключаю, что иные умудренные международным опытом умы — не столько светские, сколько церковные — психологически слишком зависимы от картинки Ватикана настоящего. Периодически, вероятно, приходит искушение собрать всю администрацию в кулак и получить экстерриториальность — а с нею и индульгенцию от светских правовых норм и от финансового контроля. Лет двадцать назад активно обсуждался проект строительства храмового комплекса рядом с монументом «Три сестры» на стыке границ России, Украины и Беларуси — и создания там «нейтральной зоны». После наката оранжево-майданных волн о замысле пришлось забыть. Но почему бы не придумать некое квази-государство вокруг Сергиевой лавры?

Да, сейчас это нереально. Но вспомним начало девяностых. Тогда расчувствовавшийся Борис Николаевич запросто мог подмахнуть какой-нибудь квазисуверенитет в качестве подарка надежным партнерам. Сегодня кризис делает вероятным проект «Ельцин-2», а то и новый парад суверенитетов. И вот тут заготовка в виде духовно-административного комплекса, удаленного от Москвы, может оказаться как можно кстати. Между прочим, в Сергиевом Посаде планируется построить международный аэропорт. А расположенная рядом гидроаккумулирующая электростанция является полуавтономным «вечным двигателем», зарабатывающим фактически на разнице дневных и ночных тарифов на электроэнергию. Это будет посильнее «ветхого» Ватикана, а тем более — Мальтийского ордена, крошечная территория которого не мешает вести самостоятельную финансовую политику и поддерживать «равносторонние» дипотношения более чем с сотней государств. То есть позиционировать себя как бы на равных хоть с Трампом, хоть с Путиным. А это искушение для многих…

Walkerssk Ватикан

Проблема лишь в том, что поезд экстерриториальных религиозно-политических образований давно зашел в тупик. Финансовая просветка Ватикана (принудительная или «добровольная») — лишь вопрос времени. В Штатах периодически поднимается вопрос о снятии с кардиналов и нунциев любого иммунитета при расследовании педофилии и ее сокрытия. Заходит речь даже о применении к управляемым из ветхого Рима структурам Racketeer Infulenced and Corrupt Organizations Act (RICO) — то есть фактически об обращении с епархиями и приходами как с преступными организациями.

Эту тенденцию не остановить. Церковь призвана быть открытой, потому что ей в принципе нечего скрывать, кроме тайны исповеди. Искушение засекречиванием всего и вся христианин должен отвергать с ходу. И я в целом согласен с Александром Халдеем:

«Вместо PR-связей с общественностью — руководство РПЦ занимается GR — связями с властью <…> Надо помнить, что никакой GR не заменит профессиональный PR, понимаемый именно как диалог с обществом, а не как серия редких мероприятий политической рекламы в сочетании с шокирующими заявлениями некоторых церковных представителей. В таких условиях никакое, даже самое обоснованное решение церковной администрации не встретит понимания и поддержки в обществе».

Храм гроба Господня — одна из самых известных святынь христиан

Другое дело, что современного человека шокировать надо. Покуда он не поймет, что христианство несовместимо с обывательскими установками, с «богом в душе», с социальной гармонией, — и покуда не изменится. Не нужно бояться говорить и о том, что Россия может и должна стать центром христианского мира — и шансов у нее сегодня больше, чем у Ватикана. Для этого, конечно, нужны и образовательные центры, и управленческие кадры, и бюрократия.

Вот только нужно ли их собирать в один компаунд? Особенно людей семейных? Хватит ли для этого комфортабельного автономного жилья? Или сотрудники будут вынуждены мотаться каждый день на электричках либо стоять в пробках? Конечно, в одном скученном и замкнутом пространстве проще поселить монахов, монахинь и молодежь. Но синодальный аппарат всегда был силен соединением людей молодых и 50-, 60-, 70-летних. Без нормальных условий для семейной жизни последних мы получим текучку или диктатуру монашествующих.

Есть, правда, «успешный» пример постоянного нахождения на одной площадке людей разного возраста и семейного статуса. Это тоталитарные секты. Именно о них как о наиболее эффективной системе концентрации адептов я писал в недавнем тексте, посвященном «православному Ватикану». Но в такой системе гуру должен постоянно быть на месте — и хотя бы теоретически быть общедоступным. Получится такое в нашей нынешней Церкви, где даже до игумена/игумении маленького монастыря иногда не достучишься? Конечно, нет.

Russianname Проповедники Свидетелей Иеговы (запрещенная в России организация)

Не нужно забывать и о нынешнем населении Сергиева Посада. Старожилы говорят, что церковный народ, который давно селится поближе к лавре, все-таки уступает по численности и по уровню гражданской активности рабочим советских заводов, а также их потомкам. Этим людям проект церковно-культурного центра чужд. Поддержать его они смогут только в том случае, если при «православном Ватикане» возникнут рабочие места не только для пришлой интеллигенции, но и для простых «посадских загорчан». Ну и, конечно, если для них построят новое жилье. Искушение «убрать ватников за периметр» греховно по определению.

Благодарен господину Халдею за наставление в менеджерских науках. Только мой опыт расходится с его установками. На пике бюрократической деятельности приходилось параллельно руководить несколькими учреждениями, дававшими на выходе больше смысловых документов, чем пара-тройка федеральных министерств. Правильно сорганизовать время удалось, только окончательно убедившись: дистанционная работа гораздо эффективнее, чем бесконечные совещания и вызовы «на ковер». Те, кто сегодня этим увлекается, — извините, глупец. Ты можешь сделать в разы больше, сидя за компьютером, чем сидя за столами совещаний. И российский МИД тут — как раз крайне неудачный пример (про методы работы ЦРУ и Пентагона, увы, не осведомлен, но штаты там явно раздуты).

На всех заседаниях я уже лет пять демонстративно делаю свою текущую работу — вот, например, этот текст дописываю на некоем собрании в Общественной палате. То, что из произносимого здесь мне нужно услышать, я услышу. То, что пропущу — из действительного нужного, — потом «поймаю» в СМИ.

А вот опыт одного моего прихожанина. Он в «ручном режиме» руководит несколькими компаниями, но в офисах ни разу не был. Если на его ферму в неурочное время приходит клиент и что-то спрашивает у ворот, с ним иногда коммуницирует десятилетний сын хозяина. Находясь… за 300 километров, в Москве. При этом человеческое общение, по сути, не страдает — обо всем важном договариваются на досуге, а иногда после службы в храме.

Да, у нас пока не самоистребились начальники, которым хочется в любой момент «подать сюда Ляпкина-Тяпкина». При этом сами они часто находятся вне зоны доступа. В этом случае налицо уже не только глупость, но и крайняя безнравственность — плод искушения двойной моралью. Вот таких действительно надо запереть в «Нью-Ватиканах» — и никуда оттуда не выпускать.