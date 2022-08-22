Полина Попова
Последние публикации
Конфликт между «бывшими супругами»: как народ Индонезии относится к России
Февральские события 2022 года привлекли внимание всего мира, включая Индонезию, к России. В средствах массовой информации стали активнее поднимать тему России в контексте специальной военной операции. Конфликт сравнивали со спорами между «бывшими супругами», где Россия играет роль бывшего мужа, а...
22 августа 2022
Южно-Китайское море – разменная монета?
Регион Юго-Восточной Азии, в частности акватория Южно-Китайского моря (ЮКМ), привлекает внимание многих внерегиональных стран, но в основном Китая и США. И дело здесь не только в территориальном споре Китая с рядом стран Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) или сдерживании мощи КНР, а скорее в тех...
19 сентября 2018
Противостояние США и КНР: Индонезия находится между двух огней
«Грести между двумя кораллами» На фоне противостояния США и Китая, особенно в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА), встает вопрос, какова же позиция Индонезии, крупнейшей страны региона, позиционирующей себя лидером региональной организации Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ведь в настоящее время...
21 августа 2018