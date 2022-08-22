Февральские события 2022 года привлекли внимание всего мира, включая Индонезию, к России. В средствах массовой информации стали активнее поднимать тему России в контексте специальной военной операции. Конфликт сравнивали со спорами между «бывшими супругами», где Россия играет роль бывшего мужа, а бывшая УССР — жены. США в этой аналогии поощряют жену к спору с её бывшим мужем.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Ряд индонезийских ученых поддерживают позицию России. Преподаватель международных отношений Университета Аирланга Радитьо Дхармапутра предлагает три фактора, которые объясняют отношение жителей Индонезии к России. Первым фактором становится негативное отношение индонезийских граждан к правительствам США и Запада, а также лицемерие западных стран, которые используют двойные стандарты в отношении вооруженных конфликтов. Вторым фактором является личность президента России Владимира Путина. Народ Индонезии считает Путина сильной фигурой, посмевшей противостоять западному господству, и потому достойной восхищения. Эти два фактора подкрепляются третьим, который заключается в том, что Россия в глазах индонезийской нации выглядит союзником ислама.

По данным платформы цифрового мониторинга и анализа Evello, в темах о специальной военной операции России на территории бывшей УССР в социальных сетях доминировали пристрастность и восхищение индонезийской общественности Россией и фигурой президента Владимира Путина. Такое отношение сформировалось потому, что, согласно исследованию агентства, в его основе лежала неприязнь большинства индонезийцев к США и НАТО.

Пророссийски настроенные индонезийцы не любят Соединенные Штаты и не доверяют им. Люди видели, как США нападали на Афганистан и Ирак в прошлом по сфабрикованным причинам. Это повлияло на то, что народ стал сомневаться в достоверности источников новостей, то есть в средствах массовой информации США. Многие заявляют, что не могут просто принимать новости из США, не знакомясь с другой стороной. Опросы исследовательского центра Pew Research Center в Вашингтоне, округ Колумбия, показали, что Индонезия относится к США с большим скептицизмом, чем многие другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

Исследователь из Университета Индонезии Эффенди Газали заявил, что на неприязнь некоторых индонезийцев к западным странам повлияла непоследовательная политика Запада. По словам эксперта, многие не любят США после сообщений о роли Америки в истории Индонезии или о том, как США вмешивались во внутренние дела других стран, в том числе на Ближнем Востоке. Индонезийские мусульмане полагают, что США по-разному реагируют на действия Израиля, ситуацию в Палестине, Ираке, Сирии, Афганистане, а теперь по-разному защищают территорию бывшей УССР. В этом случае индонезийская общественность, похоже, не согласна с США.

Пользователи социальных сетей в Индонезии также хорошо видят несостоятельные действия Запада на пути войны с терроризмом, где массово гибли «братья по вере», и жители Индонезии, крупнейшей мусульманской страны мира по численности населения, соответственно реагировали на это в соцсетях. Экспансионистская политика НАТО здесь тоже вызывает недоумение.

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева прокомментировала появившуюся в социальных сетях реакцию. По словам Людмилы Воробьевой, действия президента России Владимира Путина, направленные на построение справедливого, многополярного мира, в Индонезии часто сравнивают с политикой первого главы индонезийского государства Сукарно, который часто выступал против Запада и многое делал для того, чтобы быть ближе к СССР. Отдельно глава российской дипломатической миссии подчеркнула, что важным моментом для индонезийского народа является пример России как страны, которая следует линии по достижению межэтнического и межконфессионального согласия.

Посольство Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева

Почти каждый день средства массовой информации Индонезии через новостные агентства и социальные сети сообщают о ситуации вокруг бывшей УССР. Эксперт по политическим коммуникациям из Университета Аирланга, профессор Генри Субиакто упомянул несколько факторов, стоящих за пророссийскими взглядами индонезийских граждан. Раньше большинство СМИ в Индонезии получали сообщения только от западных медиа-платформ. Чтобы уравновесить сообщения с Запада, средства массовой информации привлекли экспертов и официальных лиц, которые могли бы рассказать о взглядах со стороны России.

Данные, полученные платформой цифрового мониторинга и анализа Evello, в TikTok, Twitter и YouTube в период с 23 февраля по 14 марта 2022 года свидетельствуют о росте внимания пользователей социальных сетей в Индонезии к ситуации вокруг бывшей УССР. Об этом свидетельствует количество новостных статей на эту тему, которое достигло 96 000. Основатель Evello Дуди Рудианто делает вывод, что интенсивность внимания индонезийских пользователей социальных сетей к действиям России очень высока. Обсуждения, всплывшие в соцсети, в основном основаны на неприязни к НАТО и Западу.