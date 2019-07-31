Павел Сурков
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Вознесение змей на литературный олимп: идеальный сборник короткой прозы
Людмила Петрушевская — при всей кажущейся парадоксальности данного утверждения — один из самых недооцененных современных писателей. В массовом сознании она остается неким абсурдистским мастером, создательницей знаменитых «Пусек бятых» и мгновенно ушедшей в народ фразы про некузявую бутявку. А на...
31 июля 2019
Пергамент вечности, или Краеугольный текст современной литературы
В феврале прошлого года Юрию Иосифовичу Ковалю исполнилось бы 80 лет. Этот юбилей прошел менее заметно, чем многие куда более громкие культурные события. Собственно, его заметили лишь те, кто помнит Коваля, — но и таких немало: писатели, поэты, музыканты. Те, кто помнил о Ковале и при жизни, те...
11 мая 2019