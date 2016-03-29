Павел Михайлович Расинский
Последние публикации
«А образование-то российское — ку-ку?! — Семён Семёныч! Ну что вы!»
26 марта 2016 года Семён Семёныч начал свое утро с интернета. В быстро меняющемся мире жизненно необходимо было до начала рабочего дня узнать, каковы сегодня нормы добра и зла, с кем, по данным на сегодняшний день, дрался на дуэли Пушкин, каково правописание основных слов из актуального для Семён...
29 марта 2016
Вы нас учить будете? Или туристам показывать? Потемкинская деревня №5-100
Устав от негатива вообще и особенно — от негатива в сфере образования, я взмолился: «Пусть хоть кто-нибудь порадует меня какими-то позитивами!» Наверное, каким-то чудесным способом (в конце концов, кто говорит, что нет телепатии?) заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец...
29 октября 2015