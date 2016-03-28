



Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Л.Гайдай. 1968. СССР

26 марта 2016 года Семён Семёныч начал свое утро с интернета. В быстро меняющемся мире жизненно необходимо было до начала рабочего дня узнать, каковы сегодня нормы добра и зла, с кем, по данным на сегодняшний день, дрался на дуэли Пушкин, каково правописание основных слов из актуального для Семён Семёныча лексикона, какое значение сегодня у числа Пи, каковы скорость света и другие константы.

Выяснилось, что быстро меняющийся мир изменился настолько быстро, что Пушкин, согласно сегодняшним данным, дрался на дуэли с Достоевским, число Пи приближалось к семи и явно было как-то связано с ценой на нефть, а Земля оказалась не геоидом, а плоским блином.

Семён Семёныч вздрогнул… и проснулся. «Приснится же такой бред, — подумал Семён Семёныч. — Не нужно было на ночь телевизор смотреть!»

А смотрел Семён Семёныч накануне, 25 марта, передачу «Время покажет» на «Первом канале», где кипели страсти по такому, казалось бы, спокойному и академичному вопросу, как проблемы образования в России. И неспроста кипели: достали народ за 20 лет реформы. Вот и Семён Семёныч, инженер старой закалки, прилип к экрану в надежде узнать, придут ли на его завод, наконец, дипломники, которым не надо будет объяснять азы. Опять же и свои внуки есть. В общем, наболело.

На передаче интеллектуалы-западники (западники — все интеллектуалы — ну, вы в курсе!) очень настойчиво объясняли, что в нашем меняющемся мире «слово «знание» — очень условно. Потому что сегодня знания — одни, а завтра — в стремительно меняющемся мире — другие». Именно это дословно сказала спортсменка (занималась легкой атлетикой), комсомолка (в ее время все там были) и просто красавица Наталья Починок, вдова знатного перестройщика Александра Починка, а также ректор Российского государственного социального университета.

А другой знатный перестройщик и участник передачи, Виктор Лошак (между прочим, не кто-то там, а аж целый член Общественного совета Министерства образования и науки РФ) на предложение ведущего просто обнулить реформу и вернуться к русской академической системе, в неподдельном ужасе воскликнул, что «это все равно, что вернуть наше общество к советской жизни». И не забыл помянуть при этом ГУЛАГ и туалетную бумагу. Ну, куда же без песен о туалетной бумаге? — это известный боевой клич и общее место для всех борцов с советским.

Да бог с ней, с туалетной бумагой. Возникает более интересный вопрос: а знает ли этот член Общественного совета историю российского и советского образования? Например, знает ли он, что после революции большевики всячески старались уйти от опыта буржуазной школы. Но, осознав провал своей реформы, они не постеснялись вернуться к классно-урочной системе и взять все то положительное, вплоть до учебников (вот ведь ужас, казалось бы!), что было в дореволюционной школе? И почему-то большевики, яростно ненавидевшие царизм и буржуазию, не побоялись обнулить часть своих реформ, несмотря на то, что это могли расценить — как друзья, так и недруги — как возврат к ненавидимой буржуазной жизни. Странные они были, эти большевики… Или нет?

А еще г-н Лошак, член Общественного совета Министерства образования и науки, бывший главный редактор таких заслуженных перестроечных изданий, как «Огонек» и «Московские новости», ныне же — директор по стратегии могучего и креативного Издательского дома «Коммерсант» сформулировал цель образования: подготовить современного человека для современного мира. Впечатляет, правда?

А спортсменка и комсомолка чуть ранее сформулировала, что задача школы — не дать знания, а научить учиться. Знания, мол, ученик сам добудет. Неплохо, да? В чем-то даже логично: наши «интеллектуалы-западники» от экономики уповают на невидимую руку рынка, которая сама всё сделает, сама всё выкрасит и выбросит, а наши «интеллектуалы-западники» от образования считают, что ученик сам добудет знания! То ли сам будет атомы расщеплять да исторические источники изучать, то ли каким-то чудом сумеет отличить историю от фоменковщины, копаясь в интернете.

Припомнилось вдруг Семёну Семёнычу, что у спортсменки-комсомолки есть двое детей. Да только рожала она их в США, что автоматически дало им гражданство США. И учатся они не в раздираемой реформами, которые эта спортсменка-комсомолка яростно поддерживает, российской системе образования, а в престижных западных заведениях — перебиваются где-то за границей, бедолаги!

Семён Семёныч тяжело вздохнул и попытался уснуть. Но страшные картины «прекрасного» будущего не давали этого сделать. Грезился ему «дивный новый мир», естественно, быстро меняющийся, где глобальная паутина интернета становится глобальным учителем, а ученики роются в нем, как в помойке, пытаясь отделить истину от лжи, и спортсменка и бывшая комсомолка Починок, буравя их лазерным взглядом, металлическим голосом вселившегося в нее инопланетного Другого гонит и гонит несчастных по мусорным лабиринтам…

«Это пострашнее самых страшных американских ужастиков… Ну зачем дети нарожали мне внуков? Что же делать-то теперь?!», — думал Семён Семёныч, ворочаясь в холодном поту.