Ольга Степченко

Автор

Генеральный директор АНО «Сад памяти», член федерального штаба проекта «Чистая Арктика», эксперт по экологии и устойчивому развитию. Родилась в Нижнем Тагиле. Окончила УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина по специальности «Социология», институт дополнительного образования и профессиональной переподготовки по специальности «Экономика и управление предприятием». Выпускница магистратуры факультета права НИУ ВШЭ. В настоящее время является генеральным директором автономной некоммерческой организации по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти». Организация реализует ключевые в России проекты по всем направлениям экологии, объединяет государство, бизнес и общество вокруг современных вызовов климатической повестки и достижения глобальных целей устойчивого развития.