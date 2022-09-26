Пересмотр ESG-принципов в условиях новой реальности

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Многие государства и бизнес вынуждены пересматривать ранее принятые меры ESG, ориентируясь на актуальную повестку. Если в начале 2022 года российские компании продолжали учитывать требования западных инвесторов, то в марте значимость этих драйверов повестки начала меняться — бизнес приступил к редактированию намеченных экологических инициатив, апеллируя к приоритету национального вопроса. В этой ситуации обозначился риск того, что какие-то меры и цели по достижении экологического баланса будут снижены или на время заморожены. Международное партнерство, о котором в 17-й Цели устойчивого развития ООН говорится как об основополагающем принципе ESG, претерпевает некий кризис. Все это, как предполагают экоэксперты, при недостаточном контроле может привести к снижению надзора за предприятиями и компаниями, которые могут воспользоваться моментом.

По определенным проектам, которые ранее получили от государства зелёный свет, переносятся сроки — в марте Госдума приняла законопроект, который предлагает отложить ряд экологических инициатив из-за внешнего санкционного давления. В первых рядах этих изменений — закон, согласно которому окончание эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ переносится на два года — с 2024 года на 2026-й. Также будет скорректирован список городов — участников эксперимента. Также на два года планируется перенести требования по созданию систем автоматического контроля для объектов I категории предприятиями, получившими комплексные экологические разрешения до 15 марта 2022 года. По словам чиновников, эти и другие меры позволят предприятиям переориентировать свои планы, в том числе подобрать аналоги оборудования, найти новых поставщиков, учесть темпы импортозамещения.

Настораживает и резонансный законопроект, позволяющий снять экологические ограничения при строительстве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Несмотря на то, что изначальный текст был пересмотрен после бурной реакции общественности, послабления все же ввели — в частности, для магистральной инфраструктуры, например трубопроводов. Теперь их строительство на ООПТ возможно без экологической экспертизы, что может привести к деградации биоразнообразия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

Проекты, на которые санкции не повлияли

На некоторые экоинициативы санкционная ситуация никак не повлияла или даже оказала положительный эффект. Так, на Сахалине начнется эксперимент по достижению углеродной нейтральности региона. С 2023 года будет введена отчетность по выбросам парниковых газов для крупных эмитентов. Уже начата работа над созданием единой системы мониторинга климатически активных веществ (метан, гидрофторуглероды и другие).

Также из личного опыта скажу, что компании не теряют интерес и к лесоклиматическим проектам. Так, уже в этом году вместе с Рослесинфоргом мы вели переговоры с несколькими крупными игроками на ESG-рынке. И уже прорабатываем начало реализации в следующем году.

Попадание под санкции, по словам некоторых специалистов, ускорило реформирование сферы отходов, являющейся одной из самых обсуждаемых и проблематичных в экологической среде. Разработан план, по которому с 2025 года будет введен стопроцентный норматив утилизации упаковки, ответственность за которую примут на себя производители. К улучшению «мусорной» ситуации приведет и вовлечение в оборот вторичных ресурсов.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

Кризис и мотивация

Не стоит недооценивать возможность дефицита технологий и комплектующих, необходимых для решения многих проблем устойчивого развития. Не исключено, что мы будем отрезаны от знаний и современных практик — уже пришлось отказаться от оценки компаний (CDP) и участия в международных организациях (ICMA). С одной стороны, это шаг назад, с другой, как и при любом кризисе, возможность для развития.

Однако уже сейчас из-за ограничений на закупку импортных комплектующих было принято решение выпускать автомобили с самым низким экологическим классом «Евро-0». Мера встретила критику со стороны Министерства природы, поскольку она окажет негативное влияние на качество воздуха в густонаселенных городах, но решение было принято и будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Simone Ramella Выхлопные газы

Риски и новые возможности ESG в России

В компаниях, скорее всего, будут все более сокращаться бюджеты на экологические инициативы и сужаться горизонт их планирования, что будет сопровождаться увольнением соответствующих сотрудников. Особенно это коснется бизнесов, которые ранее напрямую зависели от иностранных партнеров и были затронуты международными санкциями. Им, по всей вероятности, придется экономить.

С другой стороны, возрастает ценность национального рынка ответственного финансирования, который все же движется к своей цели и выпускает зеленые финансовые инструменты. Для российских компаний это возможность в непростых условиях продемонстрировать свою ответственность и избежать кризиса доверия, который сейчас переживают ESG-инициативы по всему миру. На фоне ухода с рынка международных компаний можно быть уверенными, что такие инициативы окупятся, в том числе в репутационном ключе.

В этом смысле возрастает роль и функции российских экологических организаций, которые ориентированы на внесение реального вклада в устойчивое развитие страны. Так, совсем недавно запустилось Всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса», которое комплексно занимается вопросами сохранения и приумножения лесов. Также существуют и федеральные лесные акции, такие как «Сад Памяти» и «Сохраним лес», к которым у бизнеса не теряется интерес даже в текущих экономических условиях. И это поле для выстраивание национальной системы экологического партнерства ради достижения национальных целей развития.

Из-за всевозможных потрясений, кризисов и санкций, случающихся все чаще, карта ESG-рисков непрерывно меняется. Внимание фокусируется на тех проблемах, которые раньше оставались в тени, нынешний кризис показал, что это — кибербезопасность и выстраивание цепочек поставок. А значит, устойчивое развитие должность стать частью мышления каждого, чтобы все системы нашего общества могли функционировать.