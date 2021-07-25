Ольга Кератри
Последние публикации
Новая «Гидра»: что связывает The Insider*, «Проект»* и Bellingcat
23 июля Министерство юстиции Российской Федерации включило The Insider SIA (иностранный агент), являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider (иностранный агент), в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В реестр также отправились пять журналистов — Софья...
25 июля 2021
Bellingcat, Ватикан и реки крови: как избавиться от «неудобного» президента
Последние несколько дней стали для президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса весьма непростыми: волна беспорядков против новой налоговой реформы, протесты индейцев, недовольных решением правительства Колумбии возобновить уничтожение посевов коки с помощью токсичного препарата глифосат и, наконец, —...
12 мая 2021