* запрещённая в России организация

Москва, 25 июля, 2021, 21:19 — ИА Регнум. 23 июля Министерство юстиции Российской Федерации включилоThe Insider SIA(иностранный агент) , являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider(иностранный агент) , в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В реестр также отправились пять журналистов — Софья Гройсман(иностранный агент) , Илья Рождественский(иностранный агент) , Михаил Рубин,(иностранный агент) Юлия Апухтина(иностранный агент) и Алексей Постернак(иностранный агент) .

Источники финансирования издания Bellingcat

Главред The Insider (иностранный агент) Роман Доброхотов заявил, что издание, само собой, продолжит работу. Он также напомнил, что The Insider (иностранный агент) зарегистрирован в Латвии, а не в России, поэтому «что там Минюст хочет» его не интересует, «безумные законы» на ресурс не распространяются.

Роман в порыве оскорбленной невинности забыл предоставить ссылку на латвийскую версию своего ресурса. Ну, а что, издание-то зарегистрировано в Латвии, там сейчас русскоязычным журналистам непросто, за успех Романа на прибалтийских берегах можно только порадоваться.

АвторTelegram-канала«Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о череде волшебных совпадений в жизни главного редактора издания «Проект» (нежелательная организация), упоминает о расследователе-преступнике Христо Грозеве, а также рассуждает о дальнейшей судьбе изданияBellingcat.

Сначала был «Проект» (нежелательная организация)

В опалу попали также «Проект медиа» (нежелательная организация). НПО признали нежелательной организацией согласно решению заместителя генерального прокурора от 15 июля 2021 года. Деятельность конторы была признана представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Журналистов издания — главного редактора Романа Баданина(иностранный агент) , авторов (Юлию Лукьянову(иностранный агент) , Марию Железнову(иностранный агент) , Петра Маняхина(иностранный агент) и Ольгу Чуракову(иностранный агент) также признали иноагентами.

Ряд западных организаций, работающих в интересах спецслужб США, Великобритании и Австрии, в первую очередь — Bellingcat, возмутились происходящим, интерпретируя это как давление на «независимые» СМИ (которым в России и так нелегко) и нарушение свободы слова.

Граждане, упоминающие издание «Проект» (нежелательная организация) и слово «независимое» в одном предложении, либо не осознают собственных проблем с ментальным здоровьем, либо лукавят.

Опасные связи Баданина (иностранный агент)

Роман Баданин (иностранный агент) сотрудничал со многими организациями, транслирующими западную повестку в РФ. После университета он устроился в «Горбачев-Фонд», после — попал в журналистику. В послужном списке Романа Баданина (иностранный агент) — скандалы в РБК, расследования на «Дожде», которые закончились уголовным делом о клевете и пр. В 2017 году Баданин (иностранный агент) поступил в Стэнфордский университет по программе Knight International Fellowship.

В американском университете, выпустившем рекордное количество борцов с «российской диктатурой» (что иногда наводит подозрения о наличии профильной кафедры), он обучался на стипендию Фонда им. Джона Найта. Попадает туда не каждый молодой и талантливый: в данном случае это стало возможно благодаря рекомендации его подруги Елизаветы Осетинской, ныне — главреда издания The Bell. Любое иное лицо либеральные коллеги Романа Баданина (иностранный агент) наверняка бы обвинили в «блате», но в данном случае это ведь совершенно другое дело.

Грандиозный «Проект» (нежелательная организация)

Сразу после Стэнфорда, уже в 2018 году, Баданин (иностранный агент) запустил издание «Проект» (нежелательная организация), специализирующееся на расследованиях и репортажах. Практически все они касаются исключительно внутрироссийской повестки — с публикацией частных данных политиков, компроматов, обвинений и прочего. Сначала стало известно о регистрации юридического лица Project Media Inc. в американском штате Делавэр (совпавшей с запуском «Проекта» (нежелательная организация), а затем в Сеть просочилась информация о регистрации Project Media в Литве.

Тот факт, что EED (нежелательная организация) предоставил грант 240 тысяч долларов в один день с регистрацией Project Media, а NED (нежелательная организация) уже курировали Баданина (иностранный агент), намекает на то, что выделение средств было заранее согласовано. «Проект» (нежелательная организация) не участвовал в конкурсе на получение грантов, а был создан «под ключ» как очередной антироссийский проект.

Согласно описанию на сайте, «Проект» (нежелательная организация) (Project media (нежелательная организация) позиционирует себя как «независимое медиа, объединившее журналистов-расследователей и репортеров». При этом объединение финансировалось «Национальным фондом демократии» (NED) (нежелательная организация) , «Европейским фондом за демократию» (EED) (нежелательная организация) и фондом «Среда» (нежелательная организация) Бориса Зимина. Элементарное соотнесение дат и содержания переписок Баданина (иностранный агент) позволяют сделать вывод о том, что вышеуказанные организации помогали создать «Проект» (нежелательная организация) с нуля и под конкретные задачи.

Какое-то время Роману Баданину (иностранный агент) удавалось избегать огласки по финансированию «Проекта» (нежелательная организация): по его словам, спонсоров он скрывал из-за «драконовских законов» в России и из опасений уголовного преследования (разумеется, абсолютно необоснованного).

Оказалось, что он скрывал денежные потоки совсем из других соображений: спонсоры «Проекта» (нежелательная организация) представляют интересы зарубежных государств. Так, EED (нежелательная организация) — совместное творчество государств-членов ЕС, и NED (нежелательная организация), финансируемый Конгрессом США, признаны в России нежелательными организациями, а зиминский фонд Sreda Foundation (иностранный агент) внесён в реестр иностранных НКО. NED (нежелательная организация) активно помогает и спонсирует различные антироссийские медиа-инструменты, такие как Bellingcat, а хобби самого Зимина — присылать финансовые приветы ФБК (иноагент, признан судом экстремистской организацией) Алексея Навального.

Стартап Баданина (иностранный агент) , по данным расследования RT, обошелся зарубежным коллегам в 500 тысяч долларов (из которых 240 тысяч — от EED (нежелательная организация) на «поддержание свободы СМИ в России», 50 тысяч — от «Среды» (иностранный агент) и еще 40 тысяч — от NED (нежелательная организация) для «расширения доступа русскоязычной аудитории к высококачественным независимым расследованиям»).

Хотя NED (нежелательная организация) и выделила Баданину (иностранный агент) меньше средств, они курировали и консультировали его еще до начала проекта: по юридическим, финансовым и организационным вопросам.

Главными зарубежными кураторами Баданина (иностранный агент) стали Уилл Райт и его руководитель Дилан Майлс-Примаков, которые вели с ним активную переписку.

Райт — выпускник «Уильямс-колледжа», специализировавшийся на исследовании России и политологии, а Майлс-Примаков обучался схожим предметам в Гарварде. Майлс-Примаков работал в NED (нежелательная организация) с 2013 по 2020 гг., где вырос с ассистента до главного программного куратора.

Остальные участники сети NED (нежелательная организация) , которые контактировали с Баданиным (иностранный агент) и консультировали его по «Проекту» (нежелательная организация) , были выходцами из России, стран СНГ и Балтии.

Можно отметить также, что подруга Баданина (иностранный агент) Елизавета Осетинская работала по той же финансовой схеме, только открыто. После обучения в Стэнфорде Осетинская запустила свой проект The Bell, не скрывая финансирования от NED (нежелательная организация) , EED (нежелательная организация) и «Среды» (иностранный агент) .

The Insider, Project media, Bellingcat (иностранные агенты) — многоголоваягидра

По невероятнейшему из возможных совпадений, работа «Проекта» (нежелательная организация) строилась по тем же сетевым принципам, как и в проектах Bellingcat и The Insider (иностранный агент), где многие участники — действующие агенты западных спецслужб и члены европейских аристократических домов.

В первую очередь, все эти проекты объединяют схожие «мишени»: преимущественно, Россия, внутрироссийские коррупционные расследования, дело Петрова и Боширова (в данном вопросе организации дополняли друг друга «инсайдерской» информацией), защита Алексея Навального и прочее.

У ресурсов одни и те же покровители, помимо вышеуказанного NED (нежелательная организация). К примеру, еще одно любопытное «совпадение» — кураторство «Атлантического совета» (нежелательная организация) (Atlantic Council) (нежелательная организация) , американской организации, признанной нежелательной на территории РФ. Майлс-Примаков, контролировавший Баданина (иностранный агент)— сотрудник «Атлантического совета» (нежелательная организация) .

В свою очередь, глава Bellingcat Элиот Хиггинстакже состоял в Atlantic Council (нежелательная организация) до 2019 года в качестве старшего научного сотрудника DFR Lab.

Хотя Хиггинс формально покинул организацию, DFR Lab как проект «Атлантического совета» (нежелательная организация) до сих пор действует на платформе Bellingcat, под них даже заведена отдельная страница.

Таким образом, порождения «Атлантического совета» (нежелательная организация) — официальные и неофициальные — действуют как инструменты информационной пропаганды на территории России.

К примеру, DFR Lab и Bellingcat участвовали в антироссийских мероприятиях Open Information Parthnership, финансируемых из бюджета Великобритании.

The Insider (иностранный агент) не отставал и также заигрывал с российским законодательством, распространяя недостоверную и порочащую Россию информацию от Atlantic Council (нежелательная организация).

Если копнуть глубже, то можно проследить и других общих «кураторов» для всех трех проектов в лице спецслужб США, Великобритании, Австрии и Нидерландов. О том, как ЦРУ вербовало выпускников Стэнфорда, включая Баданина (иностранный агент), рассказывалось в материале РИА ФАН.

У организаций схожие методы работы. Bellingcat и The Insider (иностранный агент) практикуют добычу серых данных из даркнета, доксинг (публикацию без разрешения личных данных пользователей, включая паспорта, место жительства, номера телефонов и фотографии родственников), прослушку телефонных разговоров и обнародование данных из закрытых баз данных.

В завершение описания общих черт стоит отметить, что один из главных сотрудников Bellingcat Пол Раду и Роман Баданин (иностранный агент) обучались в Стэнфорде по одним программам, их обучение оплачивал один источник. При этом оба связаны с американским Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), подчиняющимся «Центру за общественную порядочность» (CPI), который финансируют Фонд Рокфеллера, Фонд Макартуров, Фонд Мотта и фонд «Открытое Общество» Джорджа Сороса.

При этом неудивительно, что Bellingcat, The Insider (иностранный агент) и «Проект» (нежелательная организация) Баданина (иностранный агент) поддерживают информационные сети друг друга.

Bellingcat в своих соцсетях и на сайте ссылается на материалы НПО Баданина(иностранный агент).

«Расследователь» Христо Грозев из Bellingcat накануне признания «Проекта» (нежелательная организация) нежелательной организацией заявил, что в России начинается преследование «независимой» журналистики, и далее активно следил за судьбой «Проекта» (нежелательная организация) и публиковал актуальную информацию.

В частности, репостил твиты Кевина Ротрока (сотрудника «Медузы» (иностранный агент) о том, что судебное решение по «Проекту» (нежелательная организация) — это «печальный день для российской журналистики».

К слову, Грозев активнее всех из коллег ратовал за поддержку «Медузы» (иностранный агент) и объявлял сбор средств на поддержку медиа.

Еще один со-основатель Bellingcat Арик Толернахваливает «Проект» (нежелательная организация) как образец для западной журналистики.

The Insider Романа Доброхотова регулярно освещал деятельность и материалы Баданина (иностранный агент) и «Проекта» (нежелательная организация).

Участники организаций проводят совместные конференции. К примеру, в марте 2021 года Фонд Бориса Немцова на платформе Европарламента EU East Neighbourhood — Friends of European Russia провел мероприятие с Баданиным (иностранный агент) , Грозевым, представителями ФБК (иноагент, признан судом экстремистской организацией) (Марией Певчих), а также «Радио Свобода» (иностранный агент) и NEXTA (которая возглавлялась ныне арестованным Романом Протасевичем, бойцом запрещенной в Российской Федерации организации «Азов»).

Роман Анин, Роман Доброхотов и Роман Баданин (иностранный агент) фигурируют в западных медиа как «герои в борьбе с путинским режимом».

Уже полетели головы информационной гидры, такие как The Insider (иностранный агент) , «Проект» (нежелательная организация), «Атлантический совет» (нежелательная организация), NED (нежелательная организация), «Открытое общество» (нежелательная организация), ФБК (иноагент, экстремистская организация) и многих других.

Может, подходит время аналогичной судьбы для Bellingcat?