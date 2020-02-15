Ольга Карпушина
Последние публикации
От страшного диагноза до простого чуда: судьба мальчика Вовы
Когда говорят о чуде выздоровления, представляешь себе идеальную картину — ребенок возвращается к повседневной жизни, ходит в школу, веселится с друзьями. Забывает о времени, которое провел в больнице. В случае Вовы реальность не так безупречна: врачи и лекарства не остались в прошлом. И все же...
15 февраля 2020
«Дети Павловска»: мечты, любовь и чуткость в психоневрологическом интернате
По данным Всемирной организации здравоохранения, стигма по отношению к людям с ментальными особенностями гораздо больше, чем к другим людям с инвалидностью. Общество не информировано и пытается оградиться от таких людей, считая их опасными, что только усугубляет социальную изоляцию. Герои моей...
11 декабря 2019