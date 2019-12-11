По данным Всемирной организации здравоохранения, стигма по отношению к людям с ментальными особенностями гораздо больше, чем к другим людям с инвалидностью. Общество не информировано и пытается оградиться от таких людей, считая их опасными, что только усугубляет социальную изоляцию.

Анна Бриллиантова ИА REGNUM Саша во время прогулки по берегу Финского залива недалеко от интерната, в котором он живет

Герои моей истории живут в психоневрологическом интернате в Зеленогорске уже несколько лет. До этого они воспитывались в доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии. С тех пор как детский дом открылся для общественных организаций, ребят стали навещать волонтёры. После совершеннолетия воспитанников детского дома перевели в интернаты, разбросанные по пригородам Петербурга. Так как интернаты дольше оставались закрытыми, то после «перевода» последняя связь ребят с внешним миром терялась навсегда и полученные навыки утрачивались.

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша, Юра и Лиза в летнем лагере, который для них организовал фонд «Дети Павловска»

Ольга Карпушина ИА REGNUM Лиза любит рисовать, ее работы неоднократно участвовали в различных выставках

Ольга Карпушина ИА REGNUM Лиза любит рисовать, ее работы неоднократно участвовали в различных выставках

Ольга Карпушина ИА REGNUM Юра, на территории интерната. За более 10 лет жизни в интернате Юра выучил каждый его закоулок. Но в незнакомой обстановке он может растеряться и потеряться, поэтому без сопровождения за пределы интерната Юра не выходит

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша на отделении в интернате. Нюша любит красить волосы и постоянно меняет цвет волос

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша на отделении в интернате. Нюша любит красить волосы и постоянно меняет цвет волос

Ольга Карпушина ИА REGNUM Лиза живет в открытом отделении в Психоневрологическом интернате и может свободно гулять по территории

Так, в 2014 году волонтёры приняли решение создать благотворительную организацию «Дети Павловска», чтобы и дальше сопровождать своих друзей по жизни. Благодаря их работе некоторые из подопечных смогли покинуть интернат, интегрироваться в общество и начать жить самостоятельно.

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша, Юра и Лиза во время мероприятия на территории Молодежного театра

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша, Юра и Лиза во время мероприятия на территории Молодежного театра

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша во время мероприятия на территории Молодежного театра

«На мой взгляд, проблема любой социальной службы — это казённое отношение ее сотрудников к задачам, для решения которых она была создана. Нет силы, способной заставить человека относиться с душой к другому. — рассказывает руководитель «Детей Павловска» Дарья Калач. — Есть теория, согласно которой многие люди, выросшие в детском доме, лишены эмпатии. У нас таких нет. Я десять лет знаю наших ребят, и они всё время меня удивляют своей чуткостью. Взять, например, Лизу — она заботливее, чем я. Удивительно, но она не может запомнить, что после буквы «А» — «Б», но помнит по именам всех, с кем когда-либо общалась, и всегда интересуется, как у них дела. Или я как-то ехала с Сашей и поцарапала чужую машину. А он мне говорит: «Скажи, что я поцарапал — я же дурак, кто с меня спросит?»…

Анна Бриллиантова ИА REGNUM Саша много лет рисует, и его работы принимают участие в выставках

Ольга Карпушина ИА REGNUM Лиза в доме, который арендовали на лето работники фонда «Дети Павловска»

Ольга Карпушина ИА REGNUM Лиза в доме, который арендовали на лето работники фонда «Дети Павловска»

Анна Бриллиантова ИА REGNUM Саша и Лиза на берегу Финского залива. Волонтеры могу приезжать и брать ребят на прогулку, предварительно выписав пропуск

Анна Бриллиантова ИА REGNUM Саша обожает русский рок и мечтает заниматься вокалом

Анна Бриллиантова ИА REGNUM Саша обожает русский рок и мечтает заниматься вокалом

Каждый из героев моей истории — это отдельная личность со своим характером и привычками. Саша — несгибаемый борец. Для него нет авторитетов, он всегда поступает так, как считает нужным. Может, именно поэтому его часто сравнивают с Макмерфи из «Гнезда кукушки»? Такой же неугомонный нрав и желание жить полной жизнью.

Анна Бриллиантова ИА REGNUM Саша на берегу Финского залива

Анна Бриллиантова ИА REGNUM Саша на берегу Финского залива

Нюша очень умная и модная. Она обаятельная и умеет своим обаянием пользоваться. Нюша познакомилась с Юрой еще в детском доме. Теперь они живут в одном интернате, но видеться им особо не удается. Поэтому Нюша всегда выбивает для Юры поездки на совместные мероприятия — всеми правдами и неправдами.

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша с Юрой на берегу Финского залива

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша в своей комнате в интернате. Нюша, в отличие от Юры и Лизы, живет на закрытом отделении, это означает, что она не может выходить на территорию интерната без сопровождения

Ольга Карпушина ИА REGNUM Юра мечтает о путешествиях и очень любит дорогу. Иногда его берут прокатиться на служебном автобусе для персонала во время вечерней развозки

«Я не знаю ни одного человека, особенно из «проживающих» (так их называют в интернате), кто может потрепать заведующего отделения по щеке, когда он не хотел отпускать Юру со словами: «Да отпусти ты его, все хорошо будет, все хорошо», — вспоминает Даша.

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша с Юрой. По правилам интерната Нюша и Юра могут находиться наедине только в присутствии персонала или волонтеров

Ольга Карпушина ИА REGNUM Нюша с Юрой. По правилам интерната Нюша и Юра могут находиться наедине только в присутствии персонала или волонтеров

Ольга Карпушина ИА REGNUM Юра: «Во время ужина нам часто включают музыку. Ой, как я танцую, жалко, Нюшки рядом нет»

Ольга Карпушина ИА REGNUM Записка Нюши, которую она просила передать Юре перед Новым годом

Ольга Карпушина ИА REGNUM Рисунок Нюши

В России 525 психоневрологических интернатов, в которых содержится 159 610 людей. С 2016 года в России идет реформа психоневрологических интернатов. Но главная реформа должна произойти в отношении к людям с ментальными особенностями и в понимании того, что они — тоже часть нашего общества.

Ольга Карпушина ИА REGNUM Когда-то Лиза была молчаливой и замкнутой, но благодаря работе волонтеров и сотрудников фонда «Дети Павловска» она начала социализироваться и разговаривать

Ольга Карпушина ИА REGNUM Когда-то Лиза была молчаливой и замкнутой, но благодаря работе волонтеров и сотрудников фонда «Дети Павловска» она начала социализироваться и разговаривать