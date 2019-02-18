Ольга Аверина
Последние публикации
Ремонт мостов в Москве убил памятник архитектуры — «Зверев мост»
Капитального ремонта мостов в Москве не удалось избежать и памятнику архитектуры «Звереву мосту» — произведению архитектора Исидора Ароновича Француза и инженера Николая Калмыкова. После реконструкции его обложили серой убогой плиткой для подземных переходов. Черные оригинальные перила, которые...
18 февраля 2019
Зефир вместо кефира: Почему Роспотребнадзор не защищает детей в Москве
Роспотребнадзор весьма своеобразным образом отреагировал на массовое отравление воспитанников ряда детских садов в Москве — полностью исключив из меню для детей масло, кисломолочные продукты, сыр. Для поддержания уровня калорий — теперь дети будут получать зефир, мармелад, ирис. Очевидно, что...
10 января 2019
Стоп МЭШ! Кто ответит за ослепление детей в школах Москвы?
С началом процесса реорганизации (слияния, присоединения) учебных учреждений в Москве, который стартовал в 2011 году, родителям школьников и воспитанников детских садов периодически приходится сталкиваться с рядом проблем, которые в подавляющем большинстве не удается решить. Если проблема...
7 января 2019
Стоп МЭШ! Кто ответит за ослепление детей в школах Москвы?
С началом процесса реорганизации (слияния, присоединения) учебных учреждений в Москве, который стартовал в 2011 году, родителям школьников и воспитанников детских садов периодически приходится сталкиваться с рядом проблем, которые в подавляющем большинстве не удается решить. Если проблема...
17 ноября 2018