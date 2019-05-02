Капитального ремонта мостов в Москве не удалось избежать и памятнику архитектуры «Звереву мосту» — произведению архитектора Исидора Ароновича Француза и инженера Николая Калмыкова.

Таким Зверев мост был ещё в конце 2018 года

После реконструкции его обложили серой убогой плиткой для подземных переходов. Черные оригинальные перила, которые вторили цвету ограждения моста, придавая геометричность и законченность конструкции, заменены на стандартную нержавейку. Всё это на фоне серого, хотя и полированного гранита напоминает обычный пешеходный переход без какого-либо архитектурного и творческого подхода — голый стандарт.

Закрыли мост на реконструкцию под Новый год и гранитную плитку укладывали в морозы. Закрытием были принесены серьёзные неудобства родителям и школьникам, которым, чтобы попасть на другой берег Водоотводного канала, где расположены целых две школы, приходилось делать огромный крюк. Но это уже мелочи по сравнению с навсегда утраченным обликом кусочка конструктивизма на этом участке.

«Зверев мост» — это уникальный облик района Замоскворечье, который уже не восстановить. В 1930-е годы на Садовнической набережной формировался архитектурный ансамбль: изогнутая арка моста ослепительного белого цвета — отражалась в серых водах канала. Это был мост-метафора в новую и светлую жизнь трудящихся, соединяя жизнь на разных сторонах Водоотводного канала. На одной стороне были цеха, на другой профилакторий (в котором до сих пор находится поликлиника) и клуб — все для удобства простого народа, чтобы не ходить в обход по Краснохолмскому мосту. В то время юное государство — СССР — очень серьёзно относилось и к жизни трудящихся и к архитектуре. Строители, архитекторы, инженеры работали над архитектурными решениями авангардного направления: ни одной лишней линии, простота, функциональность, эстетика, прогресс, гармония — в конце концов. После же реконструкции теперь это — серая, тектонически неоправданная, гранитная панель, которая, будучи прилепленной на бетон, портит конструкцию, созданную лучшими архитекторами и инженерами не только советского и мирового масштаба, навсегда безнадежно испортив округлые линии площадок моста и изменив вид лестниц. Во время реконструкции не проводилось никаких консультаций со специалистами, архитекторами, краеведами. Действовали и работали с деталями моста, как с обычным сооружением такого назначения, непрофессионально и по типовому проекту. Только после реконструкции этого моста можно понять — какое убожество нас окружает каждый день и влияет на наш вкус и качество жизни. Только ленивый сейчас не говорит о важности архитектурной гармонии для жителя мегаполиса. Но уже никогда больше отводы моста не будут белеть и отражаться в темноте водной глади, радуя москвичей простотой и лаконичностью.

Кроме этого, решетку ограды трогать не стали. Даже не шкурили и не красили. Но ступеньки подняли по разбегу моста, и они стали еще более неудобными, особенно для детских колясок, велосипедов, возможно, и утяжелили конструкцию. Можно только сожалеть, какая это большая потеря для города Москвы, для его архитектурного наследия, тем более что так мало пешеходных мостов на водных ответвлениях Москвы-реки. Но и сегодня реконструкторам Москвы неинтересно — кто такие Мельников, Зуев, братья Веснины, Щусев, Француз.

Справка: Исидор Француз — советский архитектор и книжный график, один из авторов Мавзолея Ленина и трибун на Красной площади в Москве. Зверев мост, построенный в 1930 году, — пешеходный мост через Водоотводный канал в Москве. Расположен между Комиссариатским и Малым Краснохолмским мостами, по трассе Садовнического (до 1954 — Зверева) и Большого Татарского переулков. Название мост получил по переулку, а тот — по фамилии дореволюционных домовладельцев.