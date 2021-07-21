Олег Сапожников
Автор
В 1992 году окончил (с отличием) Исторический факультет Московского Государственного Университета им М. В. Ломоносова.
Последние публикации
Синдром киевской исторической неполноценности
*** В основу статьи положен текст, удалённый с Фейсбука за «нарушение норм сообщества». В чём выражались эти «нарушения» — неизвестно. Как известно, история не только является наукой о прошлом, но также выполняет важнейшую функцию социальной памяти. Поэтому отношение к своему прошлому является...
21 июля 2021
К возврату украинских кораблей Украине: судьба корабля, спустившего флаг
… 11 мая 1829 г. произошло событие в истории Русского флота, которое до сих пор не любят вспоминать моряки. В этот день русский фрегат «Рафаил» под командой капитана второго ранга Стройникова столкнулся с превосходящими силами турецкого флота. Не имея возможности оторваться от врага и попав в...
17 ноября 2019
Лев Толстой на войне: без пацифизма и непротивления злу
V. Толстой как командир отдельного взвода кроме финансовых дел занимается и служебной рутиной — принимает пополнения, придумывает какие-то «ящики» (скорее всего, зарядные), проводит учения. Всё это вместе с постоянной карточной игрой, литературой, встречами с приятелями и занимает его время. В июле...
26 апреля 2018
Каким офицером был Лев Толстой? Толстой на Крымской войне
III. 7 ноября Толстой прибывает в Севастополь, который буквально накануне был подвергнут первой бомбардировке. Он ждёт назначения, ходит по знакомым, жадно впитывает слухи, изучает город. 11 ноября дневниковая запись: «Я прикомандирован к 3-й легкой и живу в самом городе. Все укрепления наши видел...
26 апреля 2018
Лев Толстой на Крымской войне: каким офицером был Толстой?
I. Каким офицером был Толстой? Вопрос не праздный. Очевидно, что, не будь у него за плечами службы на Кавказе и в Севастополе, не появились бы ни «Казаки», ни «Севастопольские рассказы», и вряд ли бы мы имели удовольствие читать «Войну и мир». А между тем багаж личных психологических переживаний...
25 апреля 2018
Снос памятников по-американски: начало ревизии истории США
Отношение американцев к истории Гражданской войны, долгое время умевших уважать память обеих сторон конфликта, не могло не вызывать симпатий. В этом виделись и великодушие северян-победителей, не скатившихся к унижению побеждённых, и государственная мудрость послевоенной элиты, стремившейся к...
8 января 2018
Снос памятников по-американски: начало ревизии истории США
Отношение американцев к истории Гражданской войны, долгое время умевших уважать память обеих сторон конфликта, не могло не вызывать симпатий. В этом виделись и великодушие северян-победителей, не скатившихся к унижению побеждённых, и государственная мудрость послевоенной элиты, стремившейся к...
23 августа 2017
«Анна Каренина. История Вронского». Кино
Нет нужды доказывать, что роман и его экранизация — не одно и то же. Хороший роман всегда и шире, и глубже, чем его экранное отражение. Поэтому тем более примечательны постоянные стремления авторов инсценировок наделить свой фильм или спектакль теми смыслами (особенно «общественно-политическими»)...
4 мая 2017
Какой процент по кредиту является уголовным преступлением?
В 1754 году в России был принят закон о борьбе с ростовщичеством. Предельная ставка по займу определялась в 6%. «А ежели кто впредь дерзнёт брать более шести процентов, и в том изобличены будут, у таковых те данные от них в заём деньги останутся у заёмщика, а для казны всё их имение конфисковать»...
5 июля 2016
Русская подлодка у берегов Швеции: возможная судьба экипажа
Найдена подлодка «Сом». Стало известно место гибели 18 героев, павших за Родину. 18 человек — 2 офицера и 16 нижних чинов. Какое-то смешанное чувство, с которым пытаюсь разобраться несколько дней. Обычно, когда узнаёшь о гибели солдат, испытываешь скорбь и досаду от преждевременной смерти людей...
9 августа 2015
Я — Аль-Карауин: ислам и Европа
Старейший из ныне действующих в мире университетов — университет Аль-Карауин (г. Фес, Марокко) — основан в 859 году. В это время в Западной Европе — набеги викингов, Восточная Европа и Скандинавия ещё не знают христианства. В русской исторической публицистике, чтобы указать на древность того или...
16 января 2015