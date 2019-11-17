… 11 мая 1829 г. произошло событие в истории Русского флота, которое до сих пор не любят вспоминать моряки. В этот день русский фрегат «Рафаил» под командой капитана второго ранга Стройникова столкнулся с превосходящими силами турецкого флота. Не имея возможности оторваться от врага и попав в окружение, русский фрегат спустил флаг.

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По Морскому Уставу сдача корабля в бою — несмываемый позор и для экипажа, и для самого корабля. Николай I так отреагировал на сообщение о сдаче «Рафаила»:

"Уповая на помощь Всевышнего, пребываю в надежде, что неустрашимый флот Черноморский, горя желанием смыть бесславие фрегата «Рафаил», не оставит его в руках неприятеля. Но когда он будет возвращен в власть нашу, то, почитая фрегат сей впредь недостойным носить флаг Русский и служить наряду с прочими судами нашего флота, повелеваю вам предать оный огню».

После войны состоялся военный суд. Приговор гласил:

«Капитана 2-го ранга Стройникова … за несообразное с законами собирание консилиума, причём нерешительностью своею вовлек в такую же нерешительность и всех подчинённых ему офицеров…; за неправильное донесение о сопротивлении нижних чинов и, что многие из них по причине качки не находились при своих местах и наконец, за сдачу фрегата без боя — казнить смертию. Офицеров за невоспрепятствование, по содержанию артикула 73, сдаче фрегата — казнить смертию. Нижних чинов, за исключением находившихся в крюйт-камерах, трюме и на кубрике, за неприятие мер, по силе того же артикула — казнить смертию по жребию десятого».

Владимир Сверчков. Император Николай I (фрагмент). 1856

Император смягчил приговор:

«Лейтенанта Броуна, мичмана Вердемана, лекаря Дорогоневского, шкиперского помощника Цыганкова и всех нижних чинов — простить. Стройникова, лишив чинов, орденов и дворянского достоинства, сослать в Бобруйск в арестантские роты; прочих офицеров разжаловать в рядовые до выслуги».

Капитулировавший фрегат «Рафаил» был переименован турками в «Фазли-Аллах» (Дар Аллаха) и включён в состав турецкого флота. Четверть века спустя, во время Крымской войны в ходе Синопского сражения (18.11.1853) «Фазли-Аллах» был сожжён русскими кораблями «Императрица Мария» и «Париж». В своем донесении о Синопском сражении адмирал Нахимов среди прочего доложил:

«Воля Вашего Императорского Величества исполнена — фрегат «Рафаил» не существует».

Имя «Рафаил» больше никогда не присваивалось ни одному кораблю Русского флота.

Иван Айвазовский. Черноморский флот в Феодосии. 1890

P. S. Примечательно, что артиллерийским офицером на линкоре «Париж» во время Синопского сражения служил младший из сыновей Стройникова.