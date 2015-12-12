Оксана Васильева
Последние публикации
В тени разоблачений: борьба за изменение государственных функций
О том, что борьба с отдельными коррупционерами лишь имитирует борьбу с коррупцией как системным явлением, на фоне «вброса» фондом оппозиционера Алексея Навального компромата на семью генпрокурора Юрия Чайки не говорит разве что ленивый. Выскажу парадоксальную мысль: именно демонстративно медийный...
12 декабря 2015
Реверсная бюджетная коррупция — одна из угроз национальной безопасности
Распространённый на днях Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального фильм о причастности сыновей генпрокурора Юрия Чайки Артёма и Игоря к коррупционным схемам содержит серьёзные обвинения. В нём, в частности, утверждается об участии родственников и друзей Генерального прокурора в...
3 декабря 2015