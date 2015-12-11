О том, что борьба с отдельными коррупционерами лишь имитирует борьбу с коррупцией как системным явлением, на фоне «вброса» фондом оппозиционера Алексея Навального компромата на семью генпрокурора Юрия Чайки не говорит разве что ленивый. Выскажу парадоксальную мысль: именно демонстративно медийный характер подобных общественных разоблачений объединяет оппозиционеров и действующую политическую, административную и экономическую элиту в кружок по интересам. Ведь когда амбициозный оппозиционер выбирает жертву и запускает технологию её медийного обличения, для остальной элиты это, скорее, лишний повод расслабиться. Как в окопе: если снаряд слышен, значит пройдёт мимо.

Долларовая масса

Вопреки ожиданиям массового потребителя этого информационного суррогата ничто по сути не меняется, даже если под давлением «возмущённой общественности» в отношении фигуранта информационного компромата верховная власть применит какие-нибудь санкции. И всё возвращается к балансу интересов сторон. Власть: «Видите, работаем!». Несистемная оппозиция: «Вот как мы сильны и как прогнил режим. Ждите, будем раскачивать дальше!» Элита: «Горемыка попался. Не по чину брал/ не проложился/ не выстроил отношения… У нас всё в порядке».

Есть принципиальная разница между запуском яркой пиротехники и, пусть также холостым, но залпом главного калибра флагманского корабля. Но пока все наблюдают за фейерверком, под информационный шум происходит обратный процесс. Коррупция принимает облик законодательно разрешённых платных услуг в некогда бесплатной, но насквозь коррумпированной сфере. Пример — платная медицина. Логика её внедрения диктовалась борьбой со взятками врачам. Но теперь казна по факту получает налоги с легализованной коррупции. Которая, кстати, никуда не подевалась. Объем теневого сектора «бесплатной» медицины аналитики оценивают в 100−200 млрд руб. в год. И это сопоставимо с объёмом годового оборота официальной платной медицины. Потому что пациенту выгодно потратить меньшую сумму на взятку, чтобы получить качественную услугу.

Несложно предположить, чем в такой ситуации обернётся намеченное правительством дальнейшее свёртывание бесплатного сегмента отечественного здравоохранения — пропорциональным расширением теневого коррупционного сектора. Это подтверждается аналогичными тенденциями и в иных сферах, где государственные органы монетизируют свою деятельность. Самый наглядный пример — водительская подготовка и экзамен на получение водительского удостоверения в ГИБДД.

По сути, намеченная в здравоохранении и образовании генеральная тенденция перевода фундаментальных государственных функций в монетизируемые рыночные категории является узаконенной коррупцией, если таковой считать принуждение государством общества платить за добросовестное и качественное исполнение своих прямых обязанностей. То есть, как только в доходную часть бюджета, помимо налогов, вписывается выручка от исполнения прямых государственных и муниципальных функций, к примеру (!) государственная пошлина за оформление брака в отделе ЗАГС, это не просто реализация государственной монополии, но и принципиальная подмена смысла существования государства. Вместо главной обязанности — обеспечения будущего народа и общества, оно превращается в либертарианское ЗАО по оказанию платных услуг населению, где эффективность работы аппарата любого уровня оценивается количеством «освоенной» денежной массы. Стоит ли удивляться, что общество при помощи взятки начинает искать более рентабельные способы получения услуг в сфере «узаконенной» коррупции, чем и объясняется синхронная динамика теневых оборотов в «бесплатной» и легальных доходов в официальной платной медицине.

Но такая подмена смысла государственности чревата не только эрозией образа государства как гаранта справедливости и будущности, но и утратой соответствующих перспектив. Ещё в 2010 году пилот «Аэрофлота», член президиума Шереметьевского профсоюза лётного состава, командир лайнера Ил-96 Владимир Сальников в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что «Airbus» открыто перечисляет 10 процентов от суммы сделки посреднику. А корпорация «Боинг» цинично признала, что только в 2009-м году на подкуп чиновников СНГ потратила 72 миллиона долларов. В результате отечественное авиастроение оказалось в состоянии коллапса. Недавно стало известно, Владимир Путин пересаживается на новый президентский борт — модернизированный отечественный широкофюзеляжник Ил-96. Уловит ли элита прозрачный намёк на волевую попытку Президента изменить сложившийся с развала СССР статус-кво? Если да, то следует ожидать обострения борьбы в высшем и среднем эшелонах власти вокруг этого жизненно важного вопроса. А нам остаётся следить за новыми резонансными отставками и разоблачениями.

Оксана Васильева — эксперт Антикоррупционной Академии