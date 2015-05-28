Нуртас Джанибеков
Последние публикации
Разрешению конфликтов с инвесторами в Киргизии мешает политика – мнение
«Главная проблема вокруг золотого рудника Джеруй лежит несколько глубже вопросов прозрачности проведения конкурсов или каких-либо других коррупционных причин. Для достижения соглашения с местным населением, как и для реализации любых других крупных государственных программ, правительству Киргизии в...
28 мая 2015
Геополитические амбиции Индии — взгляд из Центральной Азии
Сегодня Индия является одной из наиболее быстроразвивающихся стран мира. По темпам экономического роста Индия в последние годы начала догонять Китай. Согласно государственным прогнозам, в 2015 финансовом году экономика страны может вырасти на 7,4%. Столь ускоренный рост толкает Нью-Дели на...
23 мая 2015