Нина Литвинова
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Не все смогли выжить: итоги-2020 в бьюти-индустрии
2020 год выдался очень сложным для всех индустрий, и бьюти-индустрия не стала исключением. Этот год тяжел не только потому, что более 50% предприятий бьюти-индустрии заканчивают год с минусовым результатом, но и потому, что этот год был для всех психологически очень сложным. Следите за развитием...
20 января 2021
Не все смогли выжить: итоги-2020 в бьюти-индустрии
2020 год выдался очень сложным для всех индустрий, и бьюти-индустрия не стала исключением. Этот год тяжел не только потому, что более 50% предприятий бьюти-индустрии заканчивают год с минусовым результатом, но и потому, что этот год был для всех психологически очень сложным. Следите за развитием...
17 декабря 2020