2020 год выдался очень сложным для всех индустрий, и бьюти-индустрия не стала исключением. Этот год тяжел не только потому, что более 50% предприятий бьюти-индустрии заканчивают год с минусовым результатом, но и потому, что этот год был для всех психологически очень сложным.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Общее падение индустрии привело к тому, что большая часть бьюти-индустрии заканчивает год с отрицательным финансовым результатом. И эта тенденция более характерна для монопродуктовых концепций, таких как только брови, ресницы или маникюр с педикюром. При этом следует отметить, что существуют направления, которые смогли, несмотря на тяжелый 2020 год, увеличить количество клиентов и выйти в положительный финансовый результат, и даже открыть новые бизнес-единицы. В основном это касается супердемократичного формата парикмахерских, они показывают рост по числу клиентов и выручки. Также здесь повезло части бьюти-индустрии (порядка 30%) — из категории спа, которые располагаются при отелях или отдельно стоящих зданиях. Это связано с тенденцией, что людям необходимо восстанавливаться после болезни и в целом повышать иммунитет.

Также необходимо отметить, что на парикмахерские услуги сохранился спрос с небольшим падением до 20−25% в текущий период, в то время как другие услуги показали намного большее падение. В целом достаточно сложно пришлось суммарно бьюти-индустрии, например, маленьким салонам красоты. В то время как работающим в демократическом режиме, им удалось закрыть год в ноль или с небольшим плюсом. При этом мы прогнозируем, что январь-февраль-март — это достаточно сложные месяцы для бьюти-индустрии. Но все предприниматели настроены на борьбу и защиту своего бизнеса, а также на заботу о своих сотрудниках и гостях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа барбершопа в Москве после снятия ограничений

С точки зрения мер государственной поддержки очень эффективной оказалась субсидия по компенсации СИЗ, и мы считаем, что эту субсидию стоит продолжить на постоянной основе. Особенно если все ограничения, которые есть сейчас, продержатся и в следующем году. Поэтому считаем, компенсация по СИЗ от государства — это логично. Стоит подчеркнуть, что в среднем салон тратит от 70 до 100 тысяч рублей ежемесячно на СИЗ, и это огромные суммы, так как прибыль салона в хорошем месте составляет порядка 100−150 тыс рублей в месяц.

Очень хорошо сработали компенсации московского правительства, в части поддержки франчайзинга. Это была достаточно большая сумма, которая позволила маленьким предприятиям покрыть долги по аренде и по заработной плате. Эта субсидия хорошо сработала, и было бы логично распространить ее и на другие регионы. Ее минус только в том, что она была относительно точечной и доступна только тем предпринимателям, которые работают по франшизе.

Мы отдаем себе отчет, что государство никак не может повлиять на стоимость аренды, которая составляет довольно большую сумму затрат. И те меры поддержки, которые были приняты, они никак не влияют на наших арендодателей. Мы бы очень хотели, чтобы государство взяло на себя помощь предпринимателям в части компенсации СИЗ, смягчении налогового режима, так как это поможет сохранить предприятия, которые смогут потом платить налоги. Потому что всё, что происходит сейчас, ведет к стремлению скрыться от налогов. Поэтому нужно помочь индустрии оставаться в правовом поле, но сейчас важна каждая копейка на счету. Важно, например, то, что сделали 49 регионов, и то, что не сделали в Москве — это снижение ставок по ОСН, почти везде были отменены ЕНВД, но при этом дали возможность использовать налог с уменьшенной ставкой (1−3%). Считаем целесообразным распространить это на всю индустрию.

Мы представители красивого бизнеса. А красота сама по себе оптимистична. Поэтому, как бы странно это ни звучало, представители индустрии с радостью смотрят в новый год. Мы понимаем, что будет сложно, что вся ситуация не закончится. И нам придется бороться за сохранение своего бизнеса и благополучие наших сотрудников. Ведь правильно же говорят — красота спасет мир. Мы в это верим. Мы не только создаем красивые прически, ухоженные лица, прекрасный маникюр. Мы создаем настроение и радость. Это бизнес, который позволяет вырабатывать эндорфины. Поэтому мы и смотрим с оптимизмом. Мы хотим поддержать и остальных, и сказать, что, несмотря на то, что происходит, мы хотим, чтобы у людей сохранялись радость и оптимизм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты после снятия режима ограничений

Что касается регуляторной гильотины. До сих пор не приняты СанПиН по бьюти-индустрии. И мы принимали активное участие по разработке этих СанПиН. Очень многие вещи там упрощены. Мы считаем, что те изменения, которые были внесены нами, они очень конструктивны, и надеемся, что РПН примет СанПин в финальной версии с нашими корректировками. Пока мы не видели финального документа, но надеемся, что в него будут внесены наши пожелания. Бьюти-индустрия в том числе связана со здоровьем людей, поэтому невозможно упростить многие вещи, и ряд вещей должен оставаться, которые связаны, например, с гигиеной или стерилизацией инструментов. Поэтому мы понимаем, что регуляторная гильотина как-то сильно не повлияет на нашу индустрию. Она не станет каким-то глобальным бонусом, который повлияет на бьюти-бизнес. Но мы надеемся, что ряд вещей, которые устарели и уже не нужны, будут убраны из новых СанПиН.

При отсутствии поддержки в виде налоговых преференций или компенсации части затрат малому бизнесу, конечно, очень тяжело и будет тяжело. Я не могу сейчас дать каких-то оптимистичных прогнозов на ближайший квартал — так как это сложные месяцы. Есть опасения по закрытию большого числа маленьких предприятий. При этом мы наблюдаем тенденцию по объединению маленьких салонов в единые большие центры под единым управлением. Это хорошая тенденция. Возможно, таким образом предприниматели ищут какие-то каналы для того, чтобы поддержать и сохранить свой бизнес.