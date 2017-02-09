Николай Петрушенко
Последние публикации
Что нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
Сомнений в том, что Трамп ускорит рассмотрение на заседании Совета Национальной Безопасности США поправок в ядерную стратегию не вызывает возражений. Принятое решение будет оформлено соответствующей Директивой СНБ. О её содержании мы едва ли узнаем в деталях и подробностях. В пользу этой версии...
9 февраля 2017
Лукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
«Большой разговор с президентом» в Беларуси, полагаю, еще долго будет находиться в центре внимания общественности. Официальная стенограмма «прилизала» текст его устной речи, срезала наиболее острые углы. Повезло тем, кто сумел внимательно отслеживать динамику «Большого монолога Лукашенко» в прямом...
7 февраля 2017