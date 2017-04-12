Николай Курдюмов
Последние публикации
Плодородие или удобрение?
Агроном, учёно борющийся с Природой — это грудничок, ненавидящий свою мать. Главные мысли В который раз пишу о плодородии, и всё яснее вижу: тема эта неисчерпаемая. Наше понимание плодородия расширяется и углубляется чуть не каждый год. С появлением новых агротехнологий и благодаря кризисам...
12 апреля 2017
Правильное биоземледелие
Говоря об эффективности труда в земледелии, не многие понимают, что говорят о труде умственном. Вроде бы опять тавтология: биоземледелие — и есть единственно правильное земледелие. Но, увы, мало кто понимает его верно. Фермеры делают тьму базовых ошибок — а ругают само биоземледелие. В итоге все...
21 марта 2017