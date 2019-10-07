Никола Косович
Последние публикации
«В БОЙкот». Протесты в Белграде дают результаты
В эту субботу в Белграде в 44-й раз прошли еженедельные гражданские и оппозиционные протесты «1 из 5 миллионов». Более 10 месяцев жители столицы и других городов в Сербии выражают протест против власти президента Александра Вучича и его Прогрессивной партии Сербии. После летнего затишья за...
7 октября 2019
Протесты в Сербии: безумие ли и чьё?
В субботу, 16 марта, в Белграде прошли 15-е еженедельные антиправительственные протесты — «1 из 5 миллионов». В отличие от всех предыдущих протестов, которые уже больше трех месяцев проходят в более 100 населенных пунктах Сербии, данные протесты обернулись насилием. Началось всё с момента вторжения...
18 марта 2019