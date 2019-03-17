В субботу, 16 марта, в Белграде прошли 15-е еженедельные антиправительственные протесты — «1 из 5 миллионов». В отличие от всех предыдущих протестов, которые уже больше трех месяцев проходят в более 100 населенных пунктах Сербии, данные протесты обернулись насилием.

Сербия

Началось всё с момента вторжения организаторов протестов во главе с Бошко Обрадовичем, лидером парламентской партии «Двери», Драганом Джиласом, экс-мэром Белграда, и Еленой Анасонович, студенткой факультета политических наук Белградского университета, в здание государственного телеканала РТС (Радио и Телевидение Сербии). По словам Обрадовича, подтвержденным многочисленными доступными в социальных сетях видео, организаторы вечером в субботу у входа в здание потребовали встречи с ответственным редактором информационных программ телеканала для того, чтобы обсудить недостаток реакции РТС на требования протестующих (среди прочего, 5 минут для разговора с организаторами в центральной информационной программе «Дневник 2»). После отказа редактора разговаривать с протестующими, они вторглись в здание, после чего к месту происшествия приехали специальные подразделения сербской полиции. В ответ и в самом здании, и у входа начались потасовки между протестующими и полицейскими, окончившиеся насильственным вытеснением граждан и представителей оппозиции из здания РТС, арестами представителей протестующей молодежи и студентов, уже приговоренных к 30 дням заключения, и эскалацией отношений между представителями власти и оппозиции.

LukaP Здание телеканала РТС. Белград

Прежде чем поспешить осудить протестующих за вторжение в здание телеканала и/или похвалить ответ властей и использование силы для подавления протестов, стоит понять контекст, в котором Сербия находится с конца ноября 2018 года. После избиения лидера оппозиционной партии «Левица» Борко Стефановича в г. Крушевац, был заказан первый протест в том же городе. В конце мероприятия Драган Джилас, лидер оппозиционной коалиции «Союз за Сербию», членом которой «Левица» является, призвал народ на протест в Белграде, прошедший 8 декабря под лозунгом «СТОП кровавым рубашкам». Более 10 000 собравшихся вышли на улицы против возрастающего насилия в обществе, а также с требованиями обеспечить доступ оппозиции к СМИ и расследовать убийство косовского оппозиционного политика Оливера Ивановича. Со временем и после многих субботних шествий список требований увеличивался (отставки нескольких министров, создание законных и честных условий для проведения выборов, ознакомление общественности с планом президента Александра Вучича по решению вопроса Косово…), был объявлен бойкот работы республиканского, областного и местных парламентов со стороны оппозиции и составлено «Соглашение с народом», которым оппозиция взяла на себя обязательства по дальнейшей работе над сменой власти. Не только ни одно из требований протестующих не было выполнено, хоть и их численность в Белграде увеличивалась до 60 000 человек за вечер, а протесты распространились по всей стране, но представители власти относились к ним с особым цинизмом. К примеру, президент Вучич заявил, что «не выполнит ни одного требования протестующих, даже если их соберется и целые 5 миллионов» (население всей Сербии составляет около 7 миллионов), а министр внутренних дел Небойша Стефанович на пресс-конференции довольно сомнительным способом «высчитывал» численность протестующих и явно существенно ее занизил. Такое циничное, неуважительное отношение представителей власти к протестам и многомесячное молчание РТС о них, отсутствие желания и тех и других пойти навстречу и на уступки гражданам, которые почти 100 дней в самых неблагоприятных погодных условиях выходили на улицы, и привело к накоплению недовольства, проявившегося в конце концов в субботу.

Nikola Komatović Протесты в Белграде. 2018

А решить создававшуюся ситуацию и нарастающее раздражение протестующих было на самом деле довольно легко. С момента начала первого протеста в Белграде 8 декабря 2018 г. до вторжения в РТС 16 марта 2019 г. прошло около 141 200 минут. Все это время РТС вещал беспрепятственно, показал 98 программ «Дневник 2» общей продолжительностью около 3 430 минут. Выделение 5 минут для разговора с представителями протестующих граждан составило бы 0,14% программы «Дневник 2» или 0,0035% всего эфира РТС. Эти 0,14% эфира «Дневника 2» (скорее всего) немногое изменили бы в обществе, но являлись бы жестом доброй воли со стороны властей и могли бы послужить хорошим началом для расслабления напряженности и успокоения ситуации. Это же всего-навсего средняя продолжительность одной песни или примерное время, нужное для прочтения данного текста. Но почему же власть не решилась — и не решается до сих пор — пойти на такие «уступки» (хоть и РТС по закону и без того должен быть «объективным и беспристрастным»)?

По данным исследовательского центра «Новая сербская политическая мысль», популярность коалиции правящей Прогрессивной партии Сербии и ее лидера Александра Вучича до сих пор остается существенно выше всех других политических акторов в стране (43,4%), но, что важно, уменьшилась примерно на 5% с декабря 2018 г. и момента начала протестов. Этим же можно объяснить отсутствие готовности даже разговаривать с политическими противниками. Обеспечение равного обращения государственных телеканалов и телеканалов с общенациональной частотой вещания (которая, по слову закона, является национальным благом и принадлежит всем гражданам страны) могло бы привести к дальнейшему упадку популярности правящих сил. Показ реальной численности протестующих в национальных СМИ, а не только в социальных сетях, мог бы послужить новым толчком для протестов, так как соответствующая действительности информация дошла бы до существенно более широкого круга людей. Не говоря уже об обеспечении равных и честных условий в плане финансирования предвыборной кампании, проведения самих выборов, предотвращения краж на избирательных участках и перед ними, шантажа государственных служащих и т. д. А именно это и есть главная цель протестов — обеспечение и гарантия сменяемости власти на свободных и честных выборах.

flash.pro Просмотр телевизора

Что делать дальше? Как продолжатся события после открытого столкновения протестующих и полицейских и арестов представителей недовольных граждан?

Пока нет признаков, говорящих о том, что отношение власти изменилось. В интервью для телеканала «Пинк» (главного пропагандистского канала Вучича) президент страны повторил, что ему не о чем разговаривать с «фашистом Обрадовичем и олигархами и ворами Джиласом и (экс-министром иностранных дел Вуком) Еремичем». Хоть и согласно конституции Сербии «президент выражает народное единство» и «представляет интересы всех граждан», Вучич продолжил называть главных оппозиционеров «трусами», «сумасшедшими» и «истериками». Такое обращение не может привести к успокоению ситуации, а, наоборот, ее дальнейшему ужесточению. Оппозиция уже потребовала выпустить арестованных представителей протестов, в то время как Вучич объявил, что это лишь начало арестов и угрожал ими оппозиционным лидерам. Учитывая написанное, возможны лишь два сценария дальнейших событий:

Смягчение ситуации путем — для начала — обеспечения оппозиции доступа к РТС и другим СМИ. Такой сценарий не очень вероятен, но возможен при условии давления на правящие силы извне — со стороны ЕС, России или США — с целью предотвращения дальнейших столкновений. Такое развитие событий может привести к посредничеству внешних сил для достижения минимального уровня сотрудничества между властью и оппозицией для создания честных выборных условий, как это раньше было уже сделано в Черногории и Македонии. В условиях возможного предстоящего решения косовского вопроса сосредоточение всех сил в стране на обсуждении этой проблемы может являться существенно важным шагом для отстаивания государственных интересов Сербии. Поэтому возвращение власти и оппозиции к переговорному столу, конструктивной критике со стороны оппозиционеров и внимательному прислушиванию к ней со стороны власти — это наиболее благоприятный для всей страны сценарий.

Упорное отстаивание несовместимых позиций власти и оппозиции. К сожалению, актуальная обстановка кажется ближе к такому развитию, хоть и такой сценарий очень опасен для страны и для всего региона. Уровень социальной разобщенности в Сербии уже очень высок и в любой момент может перерасти в открытое (вооруженное) столкновение на улицах городов. Такой сценарий должен беспокоить всех, кто заботится об интересах государства, и все ответственные деятели политической жизни с обеих сторон должны сделать всё, что в их силах, чтобы предотвратить худшее — реальное коллективное безумие.

Следующие очередные протесты в Белграде заявлены на субботу, 23 марта. Но на данный момент, при данных обстоятельствах, это число кажется очень далеким.

Белград