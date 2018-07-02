Никита Федотов
Последние публикации
Пермский театр «У Моста»: 30 лет позади, что дальше?
В начале июля пермский театр «У Моста» завершает свой 30-й юбилейный сезон, который был отмечен несколькими яркими премьерами, фестивальными выступлениями и гастрольными поездками. Между тем годовщину основания театр собирается встретить без фанфар и славословий, стараясь и в дальнейшем...
2 июля 2018
Борьба за культурное пространство. В Перми готовят либеральный реванш?
Уже несколько недель бурлят страсти вокруг эскизных проектов скульптуры «Счастливая семья» и памятного знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ. Два этих объекта в ближайшем будущем могут появиться в центре Перми. Подобные перспективы вызвали возмущение, негодование и едва ли не истерику у некоторых...
22 марта 2018
Щупальца Гельмана, война с Басаргиным и иностранные агенты в Перми
Пресс-служба краевого минкульта заявила о том, что против министра культуры Пермского края Игоря Гладнева ведется спланированная акция по дискредитации. Речь идет о петиции, опубликованной гражданским активистом и почетным членом «Мемориала» Александром Калихом. В ней почетный мемориалец предлагает...
1 октября 2015