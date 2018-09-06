В начале июля пермский театр «У Моста» завершает свой 30-й юбилейный сезон, который был отмечен несколькими яркими премьерами, фестивальными выступлениями и гастрольными поездками. Между тем годовщину основания театр собирается встретить без фанфар и славословий, стараясь и в дальнейшем реализовывать свою творческую энергию в соответствии с главной задачей укрепления и развития лучших традиций русского психологического театра. Организационной основой по-прежнему остается идея сочетания репертуарного театра и театра-лаборатории.

Оноре Домье. Театр

Классика и русский психологический театр

В прошедшем сезоне репертуар театра «У Моста» пополнился пятью премьерными спектаклями, три из которых были поставлены по произведениям русских классиков — Максима Горького, Михаила Салтыкова-Щедрина, Николая Гоголя. Режиссером этих спектаклей является художественный руководитель театра, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Федотов.

В противовес модным тенденциям по осовремениванию классики в постмодернистском ключе, когда эпоха и текст авторов классических произведений изменяются с целью эпатажа зрителя, театр «У Моста» всегда очень бережно относился к сценическому воплощению классических литературных произведений. Это еще раз подтвердили последние по времени премьеры.

К творчеству Максима Горького театр уже обращался в предыдущие годы, когда был поставлен спектакль по пьесе «На дне», вызвавший огромный интерес и множество восторженных откликов. В этом сезоне театральный коллектив решил продолжить диалог с великим классиком, воплотив на сцене первый вариант пьесы «Васса Железнова». Доскональное воссоздание внешних примет эпохи и тончайшее психологическое перевоплощение актеров позволили раскрыть в произведении Горького смысловые метафизические глубины, которые во многих прежних театральных прочтениях пьесы оставались незамеченными за клубком семейных интриг, которые замышляет главная героиня пьесы.

Следующей важной для театра премьерой ушедшего сезона стал спектакль, поставленный по произведению М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Роман инсценирован Сергеем Федотовым, а спектакль назван просто — «Головлевы». Запутанная и трагическая история саморазрушения семьи Головлевых, мастерски воплощенная режиссером и актерами, заставляет зрителя задуматься о семейных ценностях, вопросах морального выбора и долга, судьбе и предназначении человека. Театр в очередной раз доказал, что бережное отношение к авторскому тексту и погружение в эпоху помогают создать уникальную атмосферу и вызвать катарсис через эмоциональное сопереживание главным героям.

В конце театрального сезона произошло событие, которого ждали многие поклонники: театром была инсценирована и поставлена повесть Николая Гоголя «Вий». Тем, кто интересуется творческой жизнью театра «У Моста», известно, что здесь долгое время шёл спектакль «Панночка» по пьесе Нины Садур. Он пользовался успехом у публики, но многих зрителей, читавших повесть Гоголя, удивляло отсутствие в спектакле ряда сюжетных линий, в том числе, самой фигуры Вия. В своей новой инсценировке театр откликнулся на запросы поклонников, и сюжетная линия спектакля теперь в полной мере соответствует классическому тексту. Таким образом, федотовский гоголевский цикл («Игроки», «Женитьба», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Башмачкин») в репертуаре театра пополнился ещё одним интереснейшим и важным для театра спектаклем.

Фото Евгения Тернавского Марина Шилова в роли Вассы

Две другие премьеры, поставленные приглашенными режиссерами, придали репертуару в целом и прошедшему театральному сезону в частности национальный колорит. Грузинский режиссер Вахтанг Николава поставил на сцене театра лирическую комедию «Зурикела» о приключениях деревенского парня Зурико по инсценировке романа выдающегося грузинского писателя Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». А белорусский режиссер Андрей Савасцей создал спектакль по пьесе Владимира Рудова «Камедыя», раскрывающей глубины богатейшего фольклорного наследия Беларуси.

От Новосибирска до Дублина

Спектакли, поставленные Сергеем Федотовым на сцене театра, за 30 лет были показаны на 169 театральных фестивалях и отмечены многочисленными национальными и международными наградами. Коллектив театра принял участие в 200 гастролях и в 5 евротурне. При этом в Перми театр играет по 50−70 спектаклей в месяц.

Валерий Неукрытый Вурдалаки

В прошедшем сезоне театр охватил гастрольными поездками пространство от Новосибирска и Омска до Голуэйя и Дублина и принял участие в 12 российских и зарубежных фестивалях («Окна» в Новокузнецке; «Камерата» в Челябинске; «Маскерадъ» в Пензе; «Скупи фестиваль» в Скопье, Македония; «Свидания на театральной» в Рязани; «Золотой Витязь» в Москве; «Русская классика» в Дублине; «Золотая провинция» в Пензе и Кузнецке; «Родниковое слово» в Архангельске; «Мелиховская весна» в Мелихово; «Голоса Истории» в Вологде; фестиваль им. Нодара Думбадзе в Грузии), по итогам которых стал лауреатом в различных номинациях. В Македонии на фестивале в Скопье театр «У Моста» получил Гран-при за спектакль «Зверь». На фестивале «Голоса истории», который проходил в Вологде, спектакль «Макбет» по пьесе Уильяма Шекспира был также удостоен Гран-при.

В прошедшем сезоне театр впервые в своей истории совершил гастрольную поездку в Ирландию. Эта поездка стала для театра «У Моста» «судьбоносной», потому что его художественного руководителя Сергея Федотова по праву называют первооткрывателем и «главным специалистом» по крупнейшему современному драматургу Мартину Макдонаху в России. Сегодня театр «У Моста» является единственным в мире театром, на сцене которого были поставлены все 8 пьес Макдонаха. А некоторые пьесы прославленного ирландского драматурга, в частности, «Сиротливый Запад» были впервые поставлены в России именно в театре «У Моста». Коллектив театра стал инициатором создания и проведения «Международного фестиваля Макдонаха», в рамках которого театральные коллективы из разных стран мира привозили и показывали в Перми спектакли, поставленные по пьесам ирландского драматурга. Несмотря на завершение 30-го театрального сезона, в настоящее время в театре «У Моста» полным ходом идет подготовка к Третьему международному фестивалю Мартина Макдонаха, который пройдет с 1 по 7 октября 2018 года.

Вадим Балакин Сергей Федотов

30-летие и ДК «Телта»

30-летний юбилей коллектив театра «У Моста» будет отмечать 7 октября. Ровно тридцать лет назад в 1988 году в ДК «Телта» Сергеем Федотовым была основана театральная студия, с которой и началась история театра «У Моста».

Через несколько лет после этого театр переехал в здание бывшего клуба Госторговли, в котором за эти годы силами коллектива театра при поддержке Минкульта и друзей театра было сооружено три зрительных зала, а само здание превратилось в одну из достопримечательностей города. Популярность театра год от года растет, желающих попасть на спектакли становится всё больше, но нынешнее здание, несмотря на то, что театр зачастую играет по несколько спектаклей в день в нескольких залах, не в состоянии вместить всех.

Немаловажно и то, что репертуар театра растет, а вместе с ним увеличивается количество декораций, для которых нужно всё больше места. Поэтому очень своевременной и насущно необходимой является идея передачи театру здания ДК «Телта». Эта идея уже не раз высказывалась в электронных СМИ критиками, журналистами и блогерами, в том числе, московскими. Её смысл достаточно кратко и ёмко выражен в одном из постов в социальной сети:

Umosta.perm.ru Театр «У Моста»

«В этом здании начинался знаменитый ныне театр «У Моста». Теперь оно пустует. А театр ютится в тесном здании дореволюционной постройки и не в состоянии вместить на свои спектакли всех желающих и использует в качестве складов для декораций все мыслимые и немыслимые углы и ниши. Им бы очень не помешал их прежний дом. Петицию инициировать не буду. Но бью челом пермским начальникам. Отдайте пустующее здание знаменитому театру! Уверен, вам зачтется. А уж как будут благодарны зрители!».

Действительно, передача ДК «Телта» театру «У Моста» открыла бы новые возможности для дальнейшего развития театра, который, без всякого сомнения, является одной из культурных ценностей и истинной «визитной карточкой» Перми и Пермского края.