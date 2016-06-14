Никита Бабкин
Последние публикации
В ожидании XX Петербургского международного экономического форума
Тот факт, что Российская Федерация успешно прошла «пик» третьего крупного экономического кризиса (предыдущие два имели место в 1998 и 2008 годах) говорит о том, что задача государственного и политического строительства, пускай и не без изъянов, но решена. Теперь усилия власти направлены на...
14 июня 2016
Новый год реальной политики: войны, выборы и выводы для России
Политика — это концентрированное выражение экономики. Новая «холодная война» — это не столько борьба идеологий, сколько битва за выживание и первенство между главными мировыми экономическими игроками. Важные и, казалось бы, слабо связанные между собой события — решение о сохранении на прежнем...
24 марта 2016