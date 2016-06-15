Тот факт, что Российская Федерация успешно прошла «пик» третьего крупного экономического кризиса (предыдущие два имели место в 1998 и 2008 годах) говорит о том, что задача государственного и политического строительства, пускай и не без изъянов, но решена. Теперь усилия власти направлены на обеспечения устойчивого экономического развития — именно эта проблема будет стержневой темой юбилейного XX Петербургского международного экономического форума, открывающегося в 16 июня.

А. Чербадзе. В новую жизнь. Конец 1940-х

Подобно ежегодному посланию президента Федеральному собранию, которое является главной «политической» речью года, программное выступление главы государства на Петербургском форуме представляет собой главный ежегодный «месседж» экономическому и бизнес-сообществу. На нынешнем форуме все ждут от лидера государства ответа на один вопрос — как обеспечить динамичное развитие экономики в условиях нарастающего давления из-за рубежа, прямо направленного на ее подрыв.

Сегодня процесс выработки эффективных решений по обеспечению экономического роста сопровождается серьезной полемикой. Наравне с окологосударственными институтами и специальными службами, традиционно соперничающими друг с другом и между собой за внимание высшего руководства страны, в эту дискуссию также вовлечены и «фабрики мысли» — аналитические центры, объединяющие профессионалов высочайшего уровня. Собственные «рецепты» развития экономики предлагают Центр стратегических разработок, Агентство стратегических инициатив, Проектный офис правительства России, а также Центр развития регионов, созданный по поручению президента.

В свою очередь, федеральная власть заинтересована в том, чтобы «локомотивом» экономического развития страны выступали не только «мега-проекты» в духе создания олимпийской инфраструктуры в Сочи, но и менее масштабные начинания регионального уровня. Существующая политическая стабильность позволяет отдавать больше инициативы в руки регионов. При этом в отношениях между руководством страны и региональными властями формируется новое качество — если раньше Москва в основном «вливала деньги» в региональные проекты, то теперь она понимает, что также необходимо оказывать и интеллектуальное содействие.

То, что крупнейшие экономические мероприятия страны — Петербургский, Сочинский или Дальневосточный экономические форумы — проводятся именно в регионах, не является случайностью. Высшее руководство страны более не заинтересовано в том, чтобы региональные лидеры ходили за деньгами «на поклон» в Москву. Оно стремиться создать работающие площадки, в рамках которых те, кто определяют стратегию развития, могли бы на равных взаимодействовать с теми, кто воплощает ее на практике, с подключением к этому процессу лучших экспертных ресурсов.

Главные усилия государства сегодня направлены на повышение инвестиционной привлекательности субъектов федерации. Во взаимодействии с предпринимателями Агентство стратегических инициатив уже третий год формирует Национальный рейтинг состояниями инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, очередная редакция которого будет представлена на нынешнем Петербургском форуме. Цель этого проекта заключается не в том, чтобы создать очередной «кнут для бичевания» неугодных региональных элит, а в том, чтобы выявить лучшие региональные инвестиционные практики и помочь с их распространением по всей стране.

Для успешной реализации последней задачи ровно год назад Владимир Путин анонсировал создание специального центра, который призван оказывать регионам содействие во внедрении эффективных инвестиционных практик. Этому решению предшествовало осознание того, что далеко не все региональные команды могут сами организовать эффективное привлечение инвестиций. Для разработки и реализации грамотной стратегии в этой области им требуется квалифицированная экспертная помощь. К тому же, подобного рода сотрудничество также выгодно и центральной власти — делая шаги по улучшению инвестклимата, она одновременно работает и на повышение качества госуправления «на местах».

Как результат, для взаимодействия между властью и экспертным сообществом сегодня открываются огромные возможности, использование которых, в конечном итоге, может привести к тому самому «качественному сдвигу» в экономике, о котором сегодня так много говорят. Практически успехи в воплощении новой стратегии регионального развития, предполагающей тесное сотрудничество власти и «фабрик мысли», могут, наконец, позволить государству «слезть с нефтяной иглы» и выстроить качественную «экономику производства».